Conducteur tilt man op en laat hem op de grond vallen op station Hoorn

Op social media gaat vandaag een video rond van een conducteur die gisteravond op het station in Hoorn een 21-jarige man hardhandig aanpakt. Hij tilt de man in de lucht en gooit hem op de grond. Volgens de politie is bedreiging en mishandeling aan het adres van de conducteur de aanleiding geweest.

Op de video is te zien hoe de 21-jarige man voor de toegangspoortjes van het perron op de grond ligt, terwijl een conducteur hem probeert op te tillen. Terwijl hij daar op een zinloosgeweldtegel ligt, probeert een andere medewerker van de NS de jongen te schoppen. Wanneer de jongen opstaat krijgt hij een rake klap van de conducteur, waarop de jongen probeert terug te slaan en mist. Vervolgens tilt de conducteur de jongen omhoog en gooit hem op de grond, waarna de jongen in foetushouding gaat liggen en zijn hoofd probeert te beschermen. "Wij keuren dit geweld van ons personeel af", zegt de NS.

Station Hoorn , conducteur pakt Somaliër aan pic.twitter.com/gXVrVg73m5 — gregorius cartoon gek (@CartoonGek) August 26, 2022

"Op dit moment zijn wij met de betrokken collega’s in gesprek en doen wij onderzoek naar wat er vooraf is gegaan aan het incident", aldus de NS. Uit het onderzoek moet naar voren komen wat hier precies gebeurd is. "Voor ons is het ook nog niet duidelijk of de meneer een reiziger was, aangezien het incident buiten de poorten van het station afspeelt. Wij zijn wel op de hoogte van zijn identiteit." De NS vindt het belangrijk dat de onderste steen boven komt en benadrukt dat ze het gebruikte geweld van hun kant afkeuren. Politie doet onderzoek De politie laat weten dat zij iets na 20.00 uur een melding kregen over een conducteur die zou zijn bedreigd en mishandeld op station Hoorn. "De verdachte werd door meerdere personen onder controle gebracht, waarbij er een confrontatie plaatsvond tussen de conducteur en de verdachte. De politie kwam ter plaatse en heeft de verdachte overgenomen en aangehouden." Op dit moment is de verdachte weer op vrije voeten, en doet de politie nog onderzoek. "De beelden van het incident nemen wij mee in het onderzoek", aldus de politie.