Droom van Koerdische Nzar Taha (42) komt na vijf jaar uit en opent eigen kapperszaak

De Koerdische Nzar Taha Abdulla (42) kan het amper geloven als hij de deuren van de kapperszaak aan de Noorder Havendijk opent. Pas vijf jaar geleden vertrok hij vanuit Noord-Irak naar Enkhuizen en droomde ervan, om net zoals in zijn geboorteland, zelfstandig aan de slag te gaan met datgene waar hij al decennia een passie voor heeft: knippen. Deze week ging na lang wachten zijn droom in vervulling en opent hij zijn eigen herenkapsalon in Enkhuizen. "Ik ben trots."

De Enkhuizenaar woont samen met zijn vrouw Bahra, dochter Mina (7) en zoon Haryad (15) om de hoek van de kapperszaak. Zijn vrouw en kinderen vertrokken acht jaar geleden al uit Noord-Irak en samen timmeren ze sindsdien aan de weg om in Nederland te integreren. "Pa, waar komt je passie voor knippen precies vandaan?", vraagt Haryad in het Koerdisch aan zijn vader. Nzar Taha doet sinds zijn komst in Enkhuizen erg zijn best om de Nederlandse taal te leren, maar is nog niet zo vaardig als zijn zoon en dochter. "Hij zegt dat het hem altijd goed is afgegaan en het is ook een soort van hobby geworden", vertelt Haryad, als hij het Koerdische antwoord van zijn vader vertaalt naar het Nederlands.

Nzar Taha (42) poseert samen met zijn dochter Mina (7) in de kapperszaak - Tom de Vos / NH Nieuws

Buurvrouw en de buurt Familie Abdulla voelt zich sinds hun komst erg verwelkomt door de Enkhuizenaren. "Er is maar één andere Koerdische familie die in Enkhuizen woont. Dus ik moet wel goed Nederlands leren praten", grapt Nazar Taha, terwijl hij zijn zoon aan het knippen is. Dankzij familie en steun van de buurt heeft de eigenaar van de kapperszaak het voor elkaar gekregen om de tent succesvol te openen. Ook Nel Schilder, de buurvrouw van familie Abdulla, hielp ze onder andere met de Nederlandse taal en plaatste een sociale media bericht over de opening van de kapperszaak, aangezien Nzar Taha geen Facebook heeft.

"Ik had niet verwacht dat de kapperszaak al zo snel geopend zou zijn, maar ik ben natuurlijk super trots op het feit dat dat deze week al gebeurd is." De buurvrouw hoopt dan ook dat haar buurman snel veel klanten gaat krijgen. "Deze familie zijn echte doorzetters en laten het niet bij de pakken neerzitten."