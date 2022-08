Politie waarschuwt: bende zakkenrollers heeft het gemunt op Mysteryland

Een belangrijke tip van de politie is om locatiesoftware te installeren of aan te zetten, zoals Find my iPhone en Find my device. De kans om je telefoon terug te vinden wordt hierdoor groter, want dankzij de software heeft de politie de afgelopen tijd meerdere verdachten van diefstal kunnen aanhouden. "De zakkenrollers verzamelen de telefoons op een centraal punt", zegt een woordvoerder bij de politie tegen de NOS.

"Daar zetten ze de toestellen uit en sturen ze die naar het buitenland om ze daar te verkopen. In de eerste uren hebben we nog een kans om de gestolen telefoons te traceren, daarna wordt het een lastig verhaal."