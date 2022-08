GNR viert 90e verjaardag: "Blijven knokken dat dit niet een uitgekleed natuurgebied wordt"

Het Goois Natuurreservaat beschermt en beheert al 90 jaar de Gooise natuurgebieden. Door middel van tien grote oranje strikken, verdeeld over het hele gebied vraagt de natuurorganisatie aandacht voor haar verjaardag. "We zijn de groene achtertuin van 't Gooi, maar veel mensen weten niet wat we nou precies doen", aldus Ines van Hees van het GNR.

Uiteraard is aan de verjaardag ook een actie gekoppeld. Op de oranje strikken staat een QR-code die je naar de website van de natuurorganisatie leidt. "Mensen kunnen gericht aan bepaalde projecten van ons geven. Heel veel bezoekers van onze natuur hebben geen idee dat wij deels afhankelijk zijn van giften. Zo hopen we dat mensen beseffen dat deze natuur niet vanzelfsprekend is", aldus Van Hees Daarmee blikt het GNR ook terug op de historie. "We zijn natuurlijk ooit ontstaan om het hier te vrijwaren van verstedelijking", legt boswachter Peter Kampen uit. "Er waren toen allemaal plannen vanuit Amsterdam om op de heidevelden hier stadstuin te creëren. Toen is het Goois Natuurreservaat als stichting opgericht om dat te voorkomen." Droogte Die druk vanuit de steden is door de jaren heen wat gaan liggen, maar het GNR staat natuurlijk voor allerlei nieuwe uitdagingen. "We hebben veel gebieden die op zandgronden liggen, het water ligt hier heel diep. Dus de natuur is hier echt afhankelijk van regenwater", aldus Kampen. De droogte van deze zomer heeft dan ook direct effect. "Je ziet dat bij deze berk. Die heeft droogtestress en omdat die bladeren alleen maar leiden tot meer vochtverlies laat 'ie ze dus vallen."

Quote "De natuur weet zich echt wel aan te passen, maar het moet allemaal niet te snel gaan" Peter Kampen - Boswachter GNR

Boswachter Kampen maakt zich niet direct druk over het verdwijnen van natuur door de effecten van klimaatverandering. "De natuur weet zich echt wel aan te passen, maar het moet allemaal niet te snel gaan." Om de natuur te helpen en het tempo van de verandering wat te remmen, zijn er dan ook allerlei projecten. "Zo moeten we bijvoorbeeld veel verschillende soorten bomen hebben in bosgebied om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen", legt de boswachter uit. Zo zijn de uitdagingen in 90 jaar tijd eigenlijk niet veranderd, maar de uitdagers wel. "Gaat het ons lukken om de druk van buitenaf zo vorm te geven dat deze natuur behouden kan blijven? En dat dit niet een uitgekleed natuurreservaat wordt."