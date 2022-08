Na 85 jaar sluiten de broers Adrie en Jan vandaag hun winkel voorgoed

Het is een begrip in Laren: Gebroeders J&A van der Wardt, een winkel in tuin- en dierbenodigdheden. Jan en Adrie namen de winkel over van hun vader, maar opvolgers zijn er niet en dus gaan de deuren na vandaag definitief dicht.

En daarmee komt er na 85 jaar een einde aan een tijdperk. "Ik ga het enorm missen. Als jongetje van tien hielp ik mijn vader al," vertelt oudste broer Jan (73). "Ik vulde de zakken aan en veegde de vloer en dat doe ik nog steeds." Hij ging eigenlijk negen jaar geleden al met pensioen, maar komt elke ochtend nog een paar uurtjes werken. "Het is echt m'n hobby, dus ik zal wel even in een gat vallen hierna."

En dat gemis zal wederzijds zijn, want voor veel klanten is het een bittere pil dat de winkel aan de Sint Janstraat verdwijnt. "Heel jammer dat ze weggaan, het is zo'n fijne dorpswinkel. Ik koop hier voer en kluiven voor m'n honden, maar ook eten voor de vogels en eekhoorns in mijn tuin," vertelt Ariënne Quak.

Paardenvoer, plantjes en potgrond: in de winkel vind je allerlei producten voor tuin en dier. Maar: "Alles moet weg, we houden leegverkoop," zegt Adrie. En gaat hij dan vanaf volgende week achter de geraniums zitten? "Nee hoor. Ik ga drie dagen in de week online door met de verkoop van vogelvoer." Hij maakt hiervoor zelf een mix. "Speciaal voor de buitenvogels in je tuin. Onkruidvrij, dus de pitten en zaden zullen niet ontkiemen."

Het is druk in de winkel, zo vlak voor het einde. Desirée Hagenbeek slaat nog even flink in. "Ze hebben hele goede producten hier, bijvoorbeeld om de buxusmot te bestrijden. Onze haag staat nog en dat is niet overal in Laren het geval. Ik betreur het enorm dat ze weggaan. Waar ik nu naartoe moet, ik weet het niet."

Blije klanten

Ook klant Richard Bon komt even langs. Hij kent de winkel uit de beginjaren, nadat vader Van der Wardt de winkel had overgenomen in 1937. "Ik heb nog geholpen om voer te bezorgen op de fiets." Dat de winkel nu sluit vindt hij een groot gemis voor Laren. "De sfeer en de gezelligheid, het is echt een winkel voor Jan en alleman." Hij koopt vandaag patentkali, meststof voor de tuin. "En ik heb ook alvast voor volgend jaar gekocht en voor het jaar daarna, als ik dat nog mag meemaken."

En wat gaan de broers het meest missen? "Het contact met de klanten," zegt Adrie. "Kletsen over ditjes en datjes, advies geven over zieke plantjes. Ik zie graag klanten weer blij vertrekken." Daar is Jan het mee eens. "Alle soorten mensen kwamen hier. Gewone mensen, rijke mensen, duivenmelkers, kippenhouders, paardenfokkers. Dat is het leuke ervan, heel gemêleerd," aldus Jan.

De kinderen van Jan en Adrie zijn hun eigen weg gegaan, die wilden de winkel niet overnemen. En dus is vandaag, zaterdag 27 augustus, de laatste dag. "We sluiten af met een hapje en een drankje om de klanten te bedanken voor al die mooie jaren. Dus van twee tot vijf uur 's middags is iedereen welkom."