LIVE NH Sport met Telstar - Helmond Sport en FC Eindhoven - Jong AZ

Wel complimenten, maar nog geen overwinning. Telstar hoopt vanavond in de vierde wedstrijden van het seizoen Helmond Sport te kunnen kloppen. FC Eindhoven - Jong AZ is de tweede wedstrijd die je vanaf 19.00 uur rechtstreeks op NH Radio kunt volgen. Een regelrechte kraker tussen twee ploegen die tot dus verre alles wonnen.

Telstar-trainer Mike Snoei kan nog niet beschikken over zijn nieuwste aanwinst. De Griek is niet speelgerechtigd omdat de overschrijving door AEK Athene formeel net te laat werd bekrachtigd.

Vorig seizoen eindigden beide ontmoetingen in 2-2. Van de laatste twaalf wedstrijden die beide teams tegen elkaar speelden, verloor Telstar er slechts eentje. In 2018 eindigde het op sportpark Schoonenberg in 2-3. Melvin Platje maakte beide doelpunten. Het was het eerste jaar onder trainer Mike Snoei die de Velsenaren naar een knappe zesde plaats op de ranglijst leidde.

Bij Helmond Sport speelt sinds dit seizoen Monnickendammer Martijn Kaars. De voormalig aanvaller van FC Volendam scoorde één keer en kent met zijn club een tegenvallende start. Helmond Sport investeerde in een vrijwel volledig nieuwe spelersgroep, maar heeft na drie wedstrijden nul punten. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in Velsen-Zuid.

FC Eindhoven - Jong AZ

Eén van de ploegen waar Helmond Sport van verloor (1-3) is Jong AZ. De Alkmaarse beloften kennen, net als vorig seizoen, een flitsend begin van de competitie. Zo werden ook MVV (3-1) Maastricht en Almere City FC (3-2) verslagen.

Met FC Eindhoven treffen de jonkies van trainer Maarten Martens een geduchte tegenstander. Vorig seizoen liepen de Brabanders promotie net mis en het nieuwe seizoen is met drie zeges sterk gestart. Opvallend genoeg speelde FC Eindhoven alleen nog tegen provinciegenoten. Uit werd er gewonnen van FC Den Bosch (1-3) en Helmond Sport (0-1). Aan de Aalsterweg beet Willem II in het stof (2-1). Frank van der Meijden verzorgt het wedstrijdcommentaar.

NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Uiteraard blikken we in de uitzending ook terug op de 2-1 overwinning van AZ in de Conference League op Gil Vicente en de loting. Je presentator is Edward Dekker.