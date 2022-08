Dienstregeling Noord-Holland ontregeld door stakingen

Treinverkeer in Noord-Holland is op dit moment flink ontregeld. Dat komt door een staking van de NS in het westen van ons land.

Aangezien het westen van Nederland een belangrijke rol speelt in de dienstregeling, ontstaat er ook in de provincie Noord-Holland grote hinder door de staking. Er rijden veel minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Breda, tussen Amsterdam Centraal en Alkmaar, tussen Amsterdam Centraal en Leiden Centraal, tussen Schiphol Airport en Utrecht Centraal, en tussen Schiphol Airport en Almere Centrum. Dit duurt volgens de NS tot ongeveer zaterdag 27 augustus 02:00 uur. Estafettereeks De stakingen van vandaag in het westen van het land zijn onderdeel van een estafettereeks. Op woensdag 24 augustus legden NS-medewerkers het werk neer in Noord-Nederland. Op 29 en 30 augustus volgen het noordwesten en Midden-Nederland. 31 augustus eindigt de staakperiode in het oostelijk en zuidelijk deel van het land.