Rubriek de wijkbewoner: mevrouw Van Niekerk: "De buurt is wel veranderd"

Mevrouw Van Niekerk woont al 65 jaar in de Lindenlaan. Zij is nog de eerste bewoner van het huis: "Ik heb altijd met plezier in deze buurt gewoond. De buurt is wel veranderd. Vroeger had je meer contact met je buurtgenoten. Nu werkt iedereen. De mensen zijn wel behulpzaam. Soms heb ik hulp nodig, dan helpen ze mij, bijvoorbeeld als het gesneeuwd heeft maken ze mijn straatje schoon."

Na 65 jaar in Keizer Karelpark is haar eigen tuin nog steeds het favoriete plekje van mevrouw van Niekerk. "Ja dit blijft een bijzondere plek. Hier kan ik fijn tuinieren en gezellig koffie drinken"

'Gezellig een kop koffie'

Keizer Karelpark is voor mevrouw van Niekerk een fijne wijk. Toch zou ze graag meer contacten maken. "Zoiets als een buurthuis. Waar je gezellig met anderen een kop koffie kan drinken. Of waar je ook workshops kan doen. Ik zou veel interesse hebben in handvaardigheidworkshops. Ik borduur namelijk graag en maak 3D- kaarten."