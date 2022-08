Anja hengelt vierde WK zoetwatervissen binnen: "Zo rustig mogelijk blijven"

Ze is al voor de vierde keer wereldkampioen zoetwatervissen, maar het gevoel went nooit. Anja Groot uit Assendelft heeft al een paar dagen kunnen nagenieten. Afgelopen weekend hengelde ze de zege binnen in de damesdivisie in het Franse Gravelines.

Anja hengelt vierde WK zoetwatervissen binnen - NH Nieuws

"Het was ongeveer drie uur rijden", vertelt Anja. Dat bood mogelijkheden om van tevoren te oefenen. "Dus we wisten al wat voor vissoorten er zwommen, we kenden de waterdiepte en het bodemverloop. Dus we hadden al wat voorsprong op de andere landen." Ze vervolgt: "Als het kampioenschap eenmaal begint vis je van maandag tot en met vrijdag om het water te leren kennen. Je weet nooit hoe het water reageert op een week lang vissen met twaalf vissende landen. Zaterdag en zondag is de wedstrijd in teamverband. Het team met de minste punten wint. Je hebt ook een individuele klassering en die heb ik gewonnen." Al had ze genoeg ervaring, Anja had toch wat spanningen en gezonde zenuwen. "Maar je moet natuurlijk zelf zo rustig mogelijk blijven."

Drie vistips van de wereldkampioen 1. Gebruik lokvoer als je gaat vissen. Met lokvoer lok je de vissen naar je visplek. 2. Vis met maden of wormen aan de haak. Deze beestjes bewegen goed aan de haak en dat valt op. 3. Laat je goed informeren over hengelsportmateriaal bij je lokale viswinkel in de buurt. Vaak is goedkoop namelijk duurkoop.

"Het begon voor mij als vierjarig meisje, samen met mijn ouders en mijn broer. Picknicken, hengeltje mee… toen visten we vakantiewedstrijdjes op vakantie." Zo rolde ze erin: die organisator verzorgde ook wedstrijden in Beverwijk waar ze naartoe kon. Later volgden Nederlandse- en dus wereldkampioenschappen.

Quote "Eerst viste ik daar geen deuk in een pakkie boter" Anja Groot - wereldkampioen zoetwatervissen

"Eerst viste ik daar geen deuk in een pakkie boter", lacht ze. "Maar toen kwam iemand me helpen en ben ik steeds beter geworden." Nu heeft ze al vijftien wereldkampioenschappen gevist. Ze houdt zich ook bezig met haar eigen Youtubekanaal, waar ze mensen onder andere tips geeft en zichzelf uitdaagt met 'challenges'. Tekst loopt door onder de video

Ze heeft nog wel een doel voor volgende kampioenschappen: individuele titels heeft ze dus al, maar een titel behalen met haar visteam staat hoog op de verlanglijst. Sowieso wil ze nog een tijd door met vissen. Ze kijkt over het water. "Een dagje lekker buiten zijn is toch veel leuker dan op kantoor zitten!"

De huldiging van viskampioen Anja Groot - NH Nieuws