Opnieuw een plofkraak, dit keer bij een juwelier in Amsterdam-Noord

Het pand van een juwelier aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord is vannacht flink beschadigd geraakt bij een explosie. Ook een aantal winkels tegenover de juwelier heeft schade opgelopen.

De politie werd rond 3.30 uur over de explosie gealarmeerd. Op foto's is te zien dat de juwelierszaak flink beschadigd is geraakt. Naast de politie kwamen ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de Team Explosieven Verkenning (TEV) ter plaatse om onderzoek te doen.

De juwelier is vaker doelwit van incidenten. In april vorig jaar raakte de zaak ook al beschadigd door een plofkraak; een paar maanden later vond er een gewapende overval plaats. Het laatste incident dateert van afgelopen mei, toen twee medewerkers op straat werden mishandeld en beroofd.

De laatste weken wordt Amsterdam geteisterd door plofkraken en explosieven bij horecapanden en woningen.