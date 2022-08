Slechtziend, maar toch kunnen zeilen: Vincent bloeit helemaal op in een boot

"Als ik op het water ben, dan ben ik in een bubbel. En dan vergeet ik de rest gewoon." Vincent Blaauw is slechtziend, maar leeft op als hij kan zeilen op het water. Daarom doet hij vandaag met de Enkhuizense stichting Sailwise mee met de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace. "Ik heb er echt heel veel zin in."

Vincent bij zijn eigen zeilbootje - Vincent Blaauw

Aan het begin van de avond gaat de 57e Kustzeilers 324 Uurs Zeilrace van start. 24 uur lang moeten de in totaal 406 ingeschreven boten zorgen dat ze zoveel mogelijk nautische mijlen maken. Een van die teams is de stichting Sailwise uit Enkhuizen, waar Vincent onderdeel van is. De stichting biedt watersportactiviteiten en vakanties aan voor mensen met een beperking. Het is het eerste jaar dat de stichting mee doet. Ze varen met hun helemaal aangepaste catamaran Beatrix. "We gaan voor het hoogst haalbare", zegt schipper Richard Bruijn, "maar nog belangrijker is dat íedereen actief meedoet."

Quote "Elke beperking doet er toe of is juist niet zichtbaar, omdat iedereen er eentje heeft" vincent blaauw - deelnemer 24 uurs zeilrace

Voor Vincent is er op de boot audiobegeleiding. "Ik kan nog wel iets zien, maar op deze boot hebben ze hele mooie aanpassingen voor de deelnemers, ook voor mij." Hij vindt het belangrijk dat dit er is voor mensen met een beperking. "Iedereen kan gewoon zijn wie hij is. Elke beperking doet er toe of is juist niet zichtbaar, omdat iedereen er eentje heeft." Artikel gaat verder onder de foto.

Catamaran Beatrix waar de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace mee wordt gevaren - Sailwise

Sailwise biedt al 45 jaar watersportactiviteiten en vakanties aan. Vincent kan naar hartenlust zijn ding doen bij de stichting. "Voor mij is het altijd net een stapje harder werken, vanwege dat ik slecht zie. Het kost veel meer energie dan een ander. En met deze stichting kan ik zorgeloos op vakantie en ook sporten." Nieuwe avonturen beleven Thuis in Groningen zit Vincent sinds anderhalf jaar ook bij een zeilvereniging. Door zijn slechtziendheid heeft hij altijd hulp nodig. "Bij kleine zeilbootjes heb ik echt een vrijwilliger nodig, we richten ons dan samen op een punt. Ik probeer er dan zo goed mogelijk heen te zeilen, want de kust of andere zeilboten kan ik niet goed zien." Want bewegen en onder de mensen zijn, daar geniet Vincent zo van. "Als je thuis blijft zitten, dan gebeurt er ook niks. Door dingen te doen, ontmoet je weer nieuwe mensen. En zo beleef je stapje voor stapje weer nieuwe avonturen."