Reizigersaantal Schiphol groeit enorm, luchthaven ziet betrouwbaarheid toenemen

Het aantal passagiers en vluchten op Schiphol is het afgelopen half jaar fors toegenomen. Ten opzichte van de eerste helft van vorige jaar groeide het aantal reizigers met 324 procent. Volgens Schiphol is de dienstverlening aan passagiers deze maand veel betrouwbaarder geworden na de aanhoudende chaos door wachtrijen, achtergebleven koffers en reizigers die hun vlucht missen door het grote personeelstekort.

Bijna 24 miljoen passagiers reisden het eerste halfjaar van 2022 van, naar of via Schiphol. Een groot deel daarvan stond urenlang in de rij voor de incheckbalies, beveiliging en paspoortcontrole, of tevergeefs op zijn koffers te wachten in de bagagehal. Schiphol heeft al die tijd niet genoeg personeel om de sterke groei aan reizigers fatsoenlijk te kunnen verwerken.

Toch ziet Schiphol licht aan het eind van de tunnel. "Dankzij de genomen maatregelen verbetert ons serviceniveau stap voor stap", zegt directeur Dick Benschop. "De passagierservaring is de laatste weken veel betrouwbaarder geworden."

Aantrekkelijk

Dat komt volgens Benschop onder andere dankzij het werven van nieuw personeel en de inzet van kantoormedewerkers. Volgens Benschop blijft Schiphol in gesprek met de vakbonden om het werken op de luchthaven aantrekkelijker te maken.

413.000 vluchten per jaar

Het aantal vluchten zal eind dit jaar naar verwachting tussen de 392.000 en 413.000 uitkomen. Daarmee komt het nieuwe maximumaantal jaarlijkse vluchten dat Schiphol mag afhandelen snel in de buurt. Vanaf eind 2023 staat het kabinet niet meer dan 440.000 vluchten per jaar toe. Dat was in 2019 nog 500.000 en had Schiphol het vooruitzicht om verder te groeien.

Schiphol kreeg het de afgelopen zeven jaar niet voor elkaar om de geluidsoverlast te beperken en is de natuurvergunning nog steeds niet op orde.

Coronagolf

Ook ligt een nieuwe coronagolf op de loer om een volledig herstel van de luchtvaart dwars te zitten. Schiphol houdt rekening met nieuwe reisbeperkingen en minder vraag naar tickets.