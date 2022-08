Man overvalt Beverwijkse supermarkt op Frank Sinatraplein

Een filiaal van de Aldi aan het Frank Sinatraplein in Beverwijk is overvallen. Rond 19.50 uur kwam een man een steekvoorwerp de winkel binnen. Of hij iets heeft buitgemaakt kan de politie nog niet delen.

Na de overval is de man gevlucht. De politie is naar hem op zoek en via Burgernet is een signalement verspreid.

Rotte tanden

Het gaat om een 'junk-achtige' man van ongeveer 30 jaar oud met rotte tanden. Hij had droeg tijdens de overval een grijze hoodie. Mensen die weten waar de man is, wordt gevraagd te bellen met 112.

Niemand raakte bij de overval gewond.