Handbalsters SEW willen opnieuw gooi doen naar top vier

Trainer Michael Vijverberg gaat beginnen aan zijn eerste seizoen bij SEW. "Wij willen steeds meer de top vier gaan aanvallen", is Vijverberg duidelijk over het doel van de ploeg uit Nibbixwoud dit jaar.

De West-Friezen slaagden er de afgelopen jaren niet in om bij de eerste vier te eindigen. Vraag is dan ook hoe Vijverberg dat wil gaan bereiken. "Wij willen spelers ontwikkelen en intelligenter maken. Het uithoudingsvermogen zal omhoog moeten. Dat gaat helpen om de top vier te bereiken", aldus Vijverberg over de ambities van SEW.

Om het uithoudingsvermorgen van zijn speelster te vergroten blijft SEW maarliefst acht keer per week trainen. Vijverberg: "We trainen vier keer met de bal, twee keer op kracht en twee keer met analyses."