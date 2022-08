Circuit Zandvoort (bijna) klaar voor F1-spektakel: "Eerste keer met een vol huis"

Circuit Zandvoort is bijna klaar voor opnieuw een Formule 1-feest. Overal op en rond de racebaan wordt nog van alles opgebouwd, maar volgend weekend zal alles pico bello in orde zijn om dagelijks 110.000 mensen te ontvangen.

"Het is niet de wekelijkse markt die we hier opbouwen", legt circuitdirecteur Robert van Overdijk uit als hij de media leidt langs de vele werkzaamheden. Tribunes worden gebouwd, horecagelegenheden ingericht, en zelfs de vangrails krijgen hier en daar nog een vers oranje kleurtje verf.

"Woensdag begint het evenement voor ons. Dus tot dinsdagavond zijn we nog wel bezig met bouwen. Maar we lopen op schema", aldus de circuitdirecteur. Ook sportief directeur van de Dutch Grand Prix, Jan Lammers, is er rustig onder. "Je moet niet eerst de schilder laten komen, en dan de timmerman. De structuur staat nu."

Geen coronabeperkingen

Hoe anders was het vorig jaar. Op het laatste moment zorgden de coronamaatregelen ervoor dat er per dag 70.000 mensen mochten komen in plaats van 110.000. Ook veel entertainment rondom de races gingen niet door. "We hebben toen mensen moeten teleurstellen. Eigenlijk is het de tweede keer, maar de eerste keer met een vol huis. Dus er is heel veel te zien wat er vorig jaar niet was."

