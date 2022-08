Shaya (41) zwerft al drie jaar van bank naar bank: "Mijn leven staat stil"

Ze heeft nog geen nacht op straat geslapen, maar toch is de 41-jarige Shaya Feltkamp zo goed als dakloos. Daar kwam een scheiding bovenop. Sinds de verkoop van het gezamenlijke huis in 2019 heeft ze geen woning kunnen vinden. Al drie jaar slaapt ze op banken en bedden bij vrienden en familie. Nu dreigt ze ook haar laatste toevluchtsoord te verliezen.

Eerst de situatie van Shaya. Ze heeft drie zoons, waarvan twee (7 en 9 jaar) nu fulltime bij haar ex-man in Purmerend wonen. Er is een omgangsregeling die bepaalt dat beide ouders recht hebben om hun kinderen een aantal dagen in de week te zien.

Ze wil heel graag in de buurt van haar kinderen wonen, want ze zegt dat de situatie schadelijk is voor hun ontwikkeling. Haar oudste zoon Owen (20) uit een eerdere relatie woont nu bij zijn opa. Shaya is afgekeurd nadat ze in 2017 een herseninfarct kreeg. Ze kan dus niet meer werken. In 2020 kreeg ze een tweede herseninfarct. Zelf denkt ze dat de grote stress daar een rol in heeft gespeeld.

Chalet

Toen ze na haar scheiding in 2019 geen woning kon vinden, besloot Shaya een klein chalet op een park te kopen op de Veluwe in Putten. Daar kent ze ook mensen. Zo kon ze haar kinderen in ieder geval in de weekenden en de vakanties blijven zien. Aangezien ze op het park niet fulltime mocht verblijven sliep ze vaak bij vrienden en familie.

Shaya dreigt het chalet nu te verliezen: boa's constateerden namens de gemeente Putten dat ze toch te vaak in het chalet was en meenden dat ze er permanent woonde. De parkeigenaar besloot vervolgens dat ze het chalet moest verkopen. Zoals het er nu naar uitziet moet ze er aan het eind van het jaar uit zijn. "Het is heel stressvol. Ik voel nu wel erg de druk. Binnen nu en vier maanden heb ik echt een heel groot probleem", zegt ze.

Tekst loopt door onder de foto