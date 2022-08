Trainen voor de City Swim: "Dat mijn vader ALS heeft, is een extra reden om mee te zwemmen"

Een paar dagen voor de Amsterdam City Swim duiken Ageeth en Laura nog even de Ouderkerkerplas in. Zondag zwemmen ze ruim twee kilometer, woensdagavond doen ze een trainingsrondje van 750 meter. Ageeth is een goede vriendin van Carlos, de 17-jarige Laura is zijn dochter. Laura zou sowieso al meedoen aan de Amsterdam City Swim. Maar nu is ze extra gemotiveerd. "Nu ik te horen heb gekregen dat mijn vader ALS heeft, is er een extra grote reden om mee te zwemmen."

Carlos kreeg een maand terug de diagnose ALS. "Het ging supersnel eigenlijk," zegt Ageeth. "Het was een heel kort traject. Hij had de eerste symptomen en toen hoorde hij het." Carlos is er vanavond niet bij maar zondag wel: om mee te zwemmen. Samen met zijn vrienden en kinderen, onder wie dus ook Laura. "Dat vind ik wel tof. Dan kan ik samen met hem de City Swim zwemmen."

'Onwijs groot team'

In korte tijd hebben zo'n zeventig mensen zich bij team Carlos aangesloten. Laura kan het nauwelijks geloven. "Ik had het echt niet verwacht. Ik dacht aan wat familie, een paar kennissen en vrienden. Twintig mensen of zo. Maar dat het er zo veel zijn."

"Ja, we hebben een onwijs groot team", vult Ageeth aan. "En we zijn een paar dagen geleden de 50.000 euro al gepasseerd, dus nu op naar de 60.000." Ageeth en Laura zijn helemaal klaar voor zondag. "We hebben net even 750 meter gedaan en dat ging hartstikke goed."