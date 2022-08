Eigenaar Café de Zon in Wijk aan Zee na 22 jaar klaar voor afscheid van z'n levenswerk

Ad en Carla van Schie staan al 22 jaar aan het roer in Café de Zon. Ad is ondertussen 67 jaar en draagt na september het stokje samen met zijn vrouw over aan een groep inwoners van Wijk aan Zee die het café hebben gekocht. Dankzij een crowdfunding blijft de Zon dus bestaan, maar wel zonder Ad en Carla. "Er zal heus wel een traan vallen maar we kunnen er nu een punt achter zetten."

Ad en Carla

Het traject waarin Ad, Carla en de nieuwe eigenaren in verwikkeld zijn geraakt, heeft alles bij elkaar zo'n twee jaar geduurd. Ad kan er daarom mee leven dat hij afscheid neemt van zijn levenswerk. "Ik ben blij dat het afgelopen is. Je leeft er langzaam naartoe. Een jaar geleden had ik er wel m'n twijfels over en nog geen zin om er mee te stoppen." Vooral zijn leeftijd en de toekomstige vrijheid zorgen voor een minder lastig afscheid, zo vertelt hij. "Ik heb er vrede mee, ik ben 67 geweest en ik ga van mijn pensioentje genieten. Van mijn kinderen en kleinkinderen, dat is echt iets wat je mist als je in de horeca werkt. Wij deden het met z'n tweeën, gedurende 22 jaar, zes dagen in de week. Je gaat nu eindelijk je vrijheid tegemoet." Tekst gaat verder na de foto

Café De Zon in Wijk aan Zee - Thomas Jak / NH Nieuws

Toch laten Ad en Carla ook iets achter. "Ik denk dat ik het sociale aspect zeker ga missen. Daar krijg je ook andere sociale contacten voor terug. De eerste paar maanden zal ik waar nodig ondersteuning geven als ze het nodig hebben. Vooral bij grote evenementen zoals het schaaktoernooi in januari en het Rory Gallagher festival zal ik bijspringen." Tijdens dat festival komen mensen uit bijvoorbeeld Ierland en Denemarken om de muziek van de Ierse blueslegende te eren. "Ruim de helft zijn buitenlandse mensen, dat is dan drie dagen lang in begin maart. Elke dag meerdere bands op het toneel dus de eerstvolgende editie zal ik bij zijn om te helpen." In goede handen Ad is ervan verzekerd dat het café in goede handen terecht komt en dat de nieuwe eigenaren uiteindelijk zonder zijn hulp het café kunnen laten bruisen. "We zijn er al twee jaar mee bezig om het aan die groep mensen over te doen. Het heeft veel langer geduurd dan we gehoopt hebben maar we zitten nu in de eindfase en we gaan gauw het stokje doorgeven. Ze hebben er 100 procent zin in. Ze zijn niet voor niks al twee jaar bezig om het in handen te krijgen. Ik heb vertrouwen in ze."