Bavo-toren Haarlem vanavond niet meer blauw-geel: 'Signaal tijdelijk, hulp niet'

Wie vanavond in het centrum van Haarlem loopt, zal voor het eerst in zes maanden weer een 'gewone' Bavo-toren op de grote markt zien. Een half jaar lang werd de toren van de Grote of St. Bavokerk verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag, als signaal van steun aan het land.

Gisteravond kleurde de toren voor het laatst blauw-geel. Precies een half jaar eerder viel Rusland Oekraïne binnen. De gemeente Haarlwem wilde met de verlichte kerktoren in blauw-geel de mensen die door de invasie in een moeilijke situatie terecht waren gekomen, een hart onder de riem te steken.

'Wanneer stop je?'

"Op het moment dat de toren voor het eerst blauw-geel verlicht werd, is niet duidelijk afgesproken tot wanneer we dat zouden doen", laat een woordvoerder van de gemeente Haarlem weten. "Dus wanneer stop je daarmee? Nu hebben we ervoor gekozen om dat na een half jaar te doen." Een specifieke reden voor deze datum, is er verder niet.

De gemeente laat weten dat zo'n signaal een tijdelijke aard heeft. "In Haarlem en in de omgeving vonden gevluchte Oekraïners een veilig onderkomen. We blijven ze opvangen en helpen zolang dat nodig is", aldus de burgemeester.