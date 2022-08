Liedjes van Drs. P in stripvorm: een fraai eerbetoon aan de overleden taalvirtuoos

Een stripboek over teksten van de vermaarde liedjesschrijver Drs. P. Je bedenkt het niet, maar Frits Smid uit Beverwijk heeft het gemaakt en heeft er succes mee. De strip over de verschillende liedjes is al aan de derde druk toe.

'De Dodenrit', 'Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei' en natuurlijk 'de Veerpont' zijn de bekendste nummers van doctorandus P, pseudoniem van Heinz Hermann Polzer.

De in 2015 overleden taalvirtuoos was geliefd vanwege zijn originele teksten. Die vervatte hij in aanstekelijke melodiën ('Heen en Weer'). Frits Smid was al jaren bewonderaar, maar de coronacrisis moest er aan te pas komen om zijn plannen werkelijkheid te laten worden. "Toen had ik er eindelijk tijd voor", zegt hij.