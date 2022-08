Verkeersregelaar aangereden op Alkmaarse Rijnstraat, politie zoekt bestuurder zwarte auto

Een verkeersregelaar is vanmiddag aangereden op de Rijnstraat ter hoogte van de Waalstraat in Alkmaar. Een zwarte auto reed over de voet van de regelaar en is vervolgens doorgereden.

De automobilist negeerde een stopteken van het slachtoffer en reed na het incident tegen het verkeer in, waardoor andere automobilisten moesten uitwijken. Omstanders schoten de verkeersregelaar te hulp en belden rond 12:45 uur naar de meldkamer. De verkeersregelaar is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis, zo schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.



Volgens woordvoerder Mascha Koning zoekt de politie op dit moment met man en macht naar de bestuurder van de zwarte auto. "We hopen dat mensen zich melden als ze iets hebben gezien of dat de bestuurder van de auto contact met ons opneemt. Het is ernstig dat de verkeersregelaar dit moest meemaken. Hij doet ook gewoon maar zijn werk."