Politiechef: 'Hulp Amsterdamse politie Ter Apel ten koste van aanpak in de stad'

Dat de Amsterdamse politie te hulp schiet bij het screenen van asielzoekers in de aanmeldcentra van Ter Apel en Budel, gaat ten koste van de aanpak van problemen in de stad. Dat schrijft hoofdcommissaris Frank Paauw in een brief aan politie, de burgemeester en het Openbaar Ministerie.

Voor de screening van asielzoekers staat de politie tien procent van het personeel op de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) af. Die afdeling zit op het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West. Daardoor zijn er in Amsterdam minder mensen beschikbaar voor de aanpak van zaken die in de stad spelen, schrijft Paauw.

Achterstand

De opvanglocaties in Ter Apel en Budel hebben de hulp van de politie nodig omdat ze achterlopen met het identificeren van vluchtelingen die daar aankomen. Door de achterstand is het op dit moment van 1800 mensen in Nederland niet bekend wie ze zijn. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) meldde eerder dat het deze maand is begonnen met een inhaalslag.

De Amsterdamse Politie levert sinds november vorig jaar extra mankracht, maar dat kan het niet nog veel langer blijven doen, meent Paauw. Volgens hem leidt de situatie nu tot een onevenredige werkdruk bij politiemensen: "De extra bijstand heeft een enorme impact op de werkzaamheden, maar door de lange dagen ook op het welzijn en van onze mensen."

'Grens aan capaciteit'

Volgens Paauw kunnen verschillende taken van de AIVM daardoor niet uitgevoerd worden. Het betekent onder meer dat mensen die in AZC's voor overlast zorgen, niet meer door het politieteam worden aangepakt. Daarnaast krijgen zogenoemde 'overlastgevende of criminele vreemdelingen' geen inreisverbod meer.

Het is een keuze die volgens Paauw 'niet lichtvaardig is gemaakt', door de huidige omstandigheden 'onontkoombaar is'. "Dit zal gevolgen hebben voor de eenheid Amsterdam. Overlastgevende en/of criminele vreemdelingen uit veilige landen krijgen meer vrij spel omdat adequate maatregelen (buiten het strafrecht om) uitblijven."