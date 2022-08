Rechter beslist: dronken trucker krijgt rijbewijs niet terug na aanrijding met tiener

De verdachte zei vandaag tegen de rechter dat hij al een tijd niet meer dronk, omdat hij pillen gebruikte die niet goed samen gingen met alcohol en daardoor goed ziek kon worden. Vanwege de verjaardag van zijn zoontje, begin maart, kreeg hij een vrijbrief om los te gaan.

Veel ingenomen

"En toen heb ik veel ingenomen, dat geef ik toe", verklaarde hij vandaag voor de rechtbank. De volgende dag reed hij met zijn vrachtwagen over de Rijperweg in Middenbeemster en zag een 13-jarige over het hoofd. De tiener belandde vervolgens onder de vrachtwagen met ernstig letsel tot gevolg.

Edwin heeft zichtbaar wroeging van zijn daad en barst in de rechtbank in tranen uit: "Ik ben niet om 4.15 uur opgestaan met het idee: laat ik eens lekker een meisje overrijden." Na het ongeval is hij gescheiden en is hij zijn baan en huis kwijtgeraakt.

Teruggave rijbewijs

Ook is door de politie zijn rijbewijs afgepakt. Het verzoek voor teruggave van het rijbewijs, om zo weer aan het werk te kunnen en zijn kinderen naar school te brengen, werd vandaag door de rechter afgewezen. Die besliste dat de verkeersveiligheid in dit geval zwaarder weegt dan de persoonlijke belangen van de verdachte.

Het is tot nu toe onbekend hoe het met de 13-jarige gaat. Iets waar de verdachte volgens zijn advocaat erg mee zit: "Hij maakt zich druk om het meisje en wil weten hoe het met haar gaat, maar krijgt dat niet te horen. Van wat we lezen in het dossier, is zorgelijk." De familie van de 13-jarige was vandaag niet aanwezig en heeft geen contact met de officier van justitie, zegt het OM. Wel hebben ze een advocaat in de arm genomen.