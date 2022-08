Een ondergelopen bollenveld is een paradijs voor trekvogels: "Veilige haven voor die beestjes"

De meeste vogels die komen vertoeven bij de bollenveldjes zijn op trektocht. "Het is een tussenstop. Ze gaan nu zichzelf hier volvreten en dan weer door", legt Hans Dijkstra uit, "Ik heb hier bijvoorbeeld kemphanen gezien, maar die broeden niet meer in Nederland. Die trekken eerst weg naar Polen om te broeden, komen dan hierheen en gaan vervolgens weer door naar Frankrijk ofzo."

De vogels zien deze waterrijke veldjes als een bron van voedsel, want er is daar door het gepompte water uit slootjes veel te vinden. "Daar komt van alles van klein leven en kreeftjes mee", vertelt Hans Dijkstra. Maar het is ook een veilige haven voor de beestjes. "Ze kunnen van alle kanten alles zien aankomen, je kan ze niet ongezien benaderen", aldus Dijkstra.

Het is voor Hans en zijn mede vogelliefhebbers elke keer weer een mooi moment om bij de bollenveldjes op zoek te gaan naar bijzondere vogels. Zeker omdat de stukken grond maar een aantal weken per jaar vol staan met water. "Je komt altijd wat tegen en het is altijd anders en nieuw", vertelt Hans Dijkstra.

Maar je moet wel je aandacht erbij houden, want voor je het weet is die bijzondere vogel weer gevlogen. Zo was er in de verte een witgatje te zien, maar niet voor iedereen. "Jullie hebben hem gezien, ik heb hem gemist", zegt Hans lachend. Hij was gelukkig wel op tijd om een bosruiter te zien, die volgens hem ook niet vaak te bewonderen is. "Ja dat zijn toch wel speciale vogeltjes."