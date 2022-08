NH Nieuws doet live verslag van afsluitende vlootschouw op Flora en Visserijdagen

Vandaag is de laatste dag van de Flora en Visserijdagen met traditiegetrouw de afsluitende vlootschouw. Het is een van de hoogtepunten van de visserijdagen, waarbij ook mag worden meegevaren op de Wieringer kotters. NH Nieuws is er vanmiddag live bij: Kelly Blok doet verslag op tv en online vanaf 12.15 uur.

Burgemeester Rian van Dam opent de vlootschouw. Hoewel ze al drieënhalf jaar burgemeester van Hollands Kroon is, is het slechts de tweede keer dat ze dit doet. Vanwege de coronapandemie konden de Flora en Visserijdagen in 2020 en 2021 niet doorgaan.

De vlootschouw is een traditie die teruggaat tot 1959. Wieringer kotters waren dat jaar bij een vlootschouw op een vijfjaarlijkse manifestatie in het Zeeuwse Yerseke. Eenmaal terug besloten ze dat ze dit ook op Wieringen wilden houden en in 1960 was de eerste Wieringse vlootschouw. Deze werd gekoppeld aan de Florafeesten, toen nog begin september.

Koningin Beatrix

Toenmalig koningin Beatrix was in 2009 bij de vijftigste editie van de Flora en Visserijdagen. De zestigste viering was in 2019, tegelijk was dit tot nu toe ook de laatste. De visserij verkeert op dit moment in zwaar weer, al hebben de meeste vissers toegezegd mee te varen.