Ryan en Eli werken aan grote dj-droom en mochten officiële nummer Vuelta schrijven

Toen Ryan Hendriks (26) en Eli Salomons (22) nog op Lyceum aan Zee in Den Helder zaten, in een band speelden en achter de laptop muziek maakten, hadden ze niet kunnen denken jaren later het nummer voor de Spaanse wielerwedstrijd Vuelta te mogen schrijven. "Het is een rollercoaster en dit jaar is sowieso bizar", zegt het duo, alias 'The Inner Kids'.

Maar de basis hebben ze dus solo gelegd. Ryan, die vwo deed op Lyceum aan Zee, begon met het spelen op een basgitaar. "Ik wilde eerst drummen, maar dat mocht niet van mijn ouders. En gitaar mocht weer niet van mijn zus, want dat deed zij al." Hij lacht. Basgitaar was wel goed. "We waren best competitief, maar hiermee konden we elkaar leuk ondersteunen."

"Het is eigenlijk veel leuker om samen te werken", vindt Ryan. "Er is geen druk en het voelt meer als lol, geen werk. Bovendien heb je altijd een vriend naast je, die ook nog jouw sparringpartner is, en heb je meer tijd om van alles te genieten."

Hun droom is om grote dj's te worden. Daar werken ze hard aan. Eerst afzonderlijk van elkaar en sinds een jaar of twee vormen ze een duo. "Tijdens de coronatijd besloten we samen verder te gaan en meer popmuziek te gaan schrijven en maken", vertellen Ryan en Eli.

"Eerst werden we vrienden, pas later collega's"

Ook bij Eli zat muzikaliteit in de familie: zijn zus zong. En Ryan kende haar weer. Toch hebben ze elkaar pas zo'n acht, negen jaar geleden ontmoet bij het toenmalige Last Minute Summer Event in hun thuisstad Den Helder. "Er waren in Den Helder weinig anderen die muziek produceerden. Het was bijzonder: we ontdekten dat we dezelfde interesses en dezelfde muzieksmaak hadden. Eerst werden we ook vrienden, pas later werden we collega's."

Studie

Ze waren nog jong en het zag er aanvankelijk helemaal niet naar uit dat ze met muziek hun geld zouden gaan verdienen. Ryan ging eerst zelfs nog studeren en heeft de opleiding internationale economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam afgemaakt. Daarna wist hij niet goed wat hij wilde. "Ik was wat besluiteloos en ging er een jaartje tussenuit." Muziek kwam daarin weer op zijn pad. "Het heeft dus goed uitgepakt."

Eli legde al in 2015 de eerste connecties in de muziekbranche tijdens de Dancefair. Toen hij twee jaar later slaagde voor de havo ging hij zich volledig storten op de muziek. Na een tijdje solo te hebben gewerkt, besloten de twee vorig jaar definitief samen verder te gaan.

Stigma

Tot nu toe werkten ze vooral op de achtergrond door voor andere, bekende artiesten nummers te schrijven. Om welke artiesten het gaat, willen ze niet zeggen. "Er hangt een soort stigma omheen, omdat mensen denken dat artiesten hun nummers schrijven. Maar we doen dat wereldwijd. Bijvoorbeeld voor dj's die veel touren en zelf geen tijd hebben om te schrijven."

Nu ze hebben meegewerkt aan het officiële nummer (zie helemaal onderaan) van de Spaanse wielerwedstrijd Vuelta zijn Ryan en Eli voor het eerst zélf op de voorgrond komen te staan. Even wennen, maar ze genieten er met volle teugen van. Zoals toen ze naar Madrid moesten voor de opnamen van een reclamespotje. "Zo gek om dat spotje dan op televisie te zien."

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht.