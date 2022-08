Spannend avontuur voor Cisco: Bovenkarspelse kater opeens gevonden in Badhoevedorp

"Vrijdagochtend hebben we hem nog gezien, maar 's avonds kwam hij niet meer thuis." Thomas en zijn gezin hebben de afgelopen week flink in de rats gezeten om hun geliefde kater Cisco. Het beestje was opeens weg. Gelukkig kwam daar dinsdagavond het verlossende telefoontje, van tientallen kilometers verderop.

De vrouw van Thomas, Astrid, kreeg ondertussen het vermoeden dat Cisco niet in de buurt zou zijn. "Ze was ervan overtuigd dat hij met mij was meegereden."

Het was vrijdagavond stil in het huis van het gezin van Thomas. Cisco liep er niet meer rond. Via social media deden ze een oproep voor de verdwenen kater. "Levend of niet, hij komt wel weer terecht." Maar het bleef lange tijd stil.

Thomas legt uit dat Cisco wel eens onder de auto kruipt en dan op de beplating onder de auto gaat zitten. "Daar zit hij vaak als de auto thuis staat. Maar als ik de auto ontgrendel dan komt hij altijd weer te voorschijn. Dan is het: hoi poes, doei poes."

Die vrijdagochtend, dat Cisco voor het laatst was gezien, is Thomas naar zijn werk in Osdorp gereden. Maar nooit bij stilgestaan dat hij mee zou rijden. "Het kan zijn dat zijn gehoor slechter is, hij wordt ook al wat ouder. Dat hij het ontgrendelen van de auto niet heeft gehoord."

Dus na het weekend zoekt Thomas nog op de plek waar hij altijd de auto parkeert bij zijn werk. "Een collega verklaarde mij helemaal voor gek."

Verlossend telefoontje

Toch is de kat écht meegereden naar Osdorp. Op dinsdagavond krijgen ze een telefoontje van DOA, het asiel in Amsterdam. "Ik was echt een beetje sprakeloos. 'Meen je dat nou, maar hoe dan?' De kat zal wel doodsangsten hebben uitgestaan."

Het DOA weet te vertellen dat de kat gevonden is door een vrouw uit Badhoevedorp. "Ik heb haar gesproken. Ze vertelde dat hij nonchalant de straat (een weg met dubbele busbaan en rijbanen) overliep en dat ze twee bussen moest laten stoppen, zodat die de kat konden ontwijken."

Een heel avontuur heeft Cisco er dan dus al op zitten. De vrouw neemt de kat mee naar huis en brengt 'm naar het asiel, om te kijken of het beestje gechipt is. Zodoende weten ze uiteindelijk Thomas en zijn gezin te bereiken. "De vrouw vond het wel een lieve kat. Ze stuurde ons achteraf nog een foto van Cisco met hun hond. Hij gaf zelfs kopjes aan de hond."

Ligt voor Jaffa in de tuin

Inmiddels is Cisco weer thuis en ligt hij voor "Jaffa" in de tuin, bij te komen van zijn grote avontuur. "Hij is wel wat kilootjes lichter en is helemaal kapot. Hij at vanmorgen wel twee keer zijn bak leeg."

Het gezin is erg blij dat Cisco weer thuis is. Thomas gaat binnenkort nog langs bij de vindster in Badhoevedorp. "Onze oudste zoon (3) heeft een mooie tekening gemaakt en we brengen een bosje bloemen. Ze vond het een schattig beestje. Als hij niet wordt opgehaald dan wil ik 'm zelf wel hebben, vertelde ze."

En hoe gaat Thomas voorkomen dat Cisco niet nog eens meereist? "Een harde schop tegen de bumper geven, ofzoiets? Ik weet het nog niet eigenlijk. Ik ga eens kijken of ik iets kan doen om dit te voorkomen."