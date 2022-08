Einde voor Kindervakantieweek Hoofddorp dreigt na 53 jaar: "Ze zijn hun eigen jeugd vergeten"

Na 51 edities komt er mogelijk een eind aan de traditionele Kindervakantieweek in Hoofddorp. De gemeente Haarlemmermeer moet bezuinigen op sport en cultuur. Kinderen én vrijwilligers zijn er kapot van.

De afgelopen twee jaar kon het vakantiekamp tijdens de laatste week van de zomervakantie vanwege corona niet doorgaan. Juist nu de week terug is van weggeweest, dreigt het doek te vallen. "We willen zorgen dat het low-budget is voor de kinderen, zodat iedereen kan deelnemen", vertelt voorzitter Jelmer Alberts aan NH Nieuws. De gemeente liet hem weten de gulle jaarlijkse subsidie te gaan halveren.

Quote "De volwassenen realiseren zich niet hoe leuk dit voor de kinderen is" Vrijwilligster Marianne

Vrijwilligster Marianne, die al zo'n 35 jaar meehelpt om het evenement te organiseren, kan het niet verkroppen. "Het is echt heel erg zonde. De volwassenen realiseren zich niet hoe leuk dit voor de kinderen is. Niet alleen voor de kinderen, die weer bijtijds op zijn en leuke dingen doen en echt moe worden. De ouders komen ook weer in het ritme." Marianne hoopt dat de gemeenteraad toch nog een keer gaat nadenken. "Ze zijn hun eigen jeugd vergeten", vermoedt ze. Ook de 10-jarige Juwayriya vindt het jammer dat de vakantieweek in gevaar is. Ze komt er al jaren. "Het is een soort traditie geworden", vertelt het meisje.

De eerste Kindervakantieweek in Hoofddorp vond plaats in 1969. Het was toen vooral bedoeld om kinderen van boeren die niet op vakantie konden te vermaken. Inmiddels heeft de week 51 keer plaatsgevonden. Door corona was er een stop van twee jaar. Op het terrein van het vakantiekamp kunnen kinderen van zes tot twaalf jaar hutten bouwen, knutselen en sportieve activiteiten doen. Ook 's avonds zijn leuke dingen te doen. De week wordt vrijdag afgesloten met een schuimparty. Kindervakantieweek wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, die vermaken dit jaar vijf dagen lang iedere dag 200 kinderen.

Maar wat is nu eigenlijk het succes van Kindervakantieweek? "De sfeer en gezelligheid onder de vrijwilligers", denkt Jelmer. "Vrienden maken", vindt Amy (7). En voor de 12-jarige Colin ligt een activiteit als hutten bouwen helemaal in zijn straatje. "Ik wil later ook graag met mijn handen werken." Goed nieuws Aan het eind van de week komt gemeente Haarlemmermeer tóch nog met voorzichtig goed nieuws. Het nieuwe college heeft de bezuinigingen van haar voorgangers nog eens tegen het licht gehouden en besloten dat zij de pijn wat gaan verzachten. "Ook voor Kindervakantieweek wordt bekeken of het bezuinigingsbedrag kan worden verkleind", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Er gloort dus toch nog hoop aan de hemel voor Kindervakantieweek. Al nemen ze het in de strijd om subsidie op tegen mooie initiatieven als de scouting.