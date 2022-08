Gooise buren kibbelen minder: aantal burenruzies iets afgenomen

Het lijkt er op dat Gooise buren zich minder aan elkaar ergeren: het aantal gemelde burenruzies is het afgelopen jaar iets afgenomen. Dat vertellen de buurtbemiddelaars van Versa Welzijn. Het aantal burenruzies ligt nog wel hoger dan voor de coronacrisis, maar lijkt wel voor de hele regio over het hoogtepunt heen. Toch verschillen de cijfers nog flink per gemeente.