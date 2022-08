Na 40 jaar verdwijnt de gele kar van familie Bakker: "Zin om zelf op vakantie te gaan"

Met gemengde gevoelens staan Dirk Bakker (68) en zijn vrouw Astrid vandaag met hun iconische gele kar voor het laatst op het strandje van Schellinkhout. Veertig jaar lang stonden ze daar iedere zomer om drankjes en hapjes te verkopen. Maar het stel wil zelf ook eindelijk een keer op vakantie en hebben daarom besloten om de zaak te verkopen. "We gaan genieten van ons pensioen, maar het zal gek aanvoelen om hier volgend jaar niet meer te staan."

Na 40 jaar stopt de familie Bakker met hun iconische gele kar - NH Nieuws

Dirk (67) zit op zijn plastic stoeltje in de schaduw en kijkt rustig toe hoe Astrid in de gele kar een klant helpt. "Wil je pinnen?", vraagt ze aan de bezwete bezoeker die snakt naar een ijsje. Of het nu regent, stormt of een tropische dag is zoals vandaag, de familie Bakker stond van april tot september iedere dag op het strandje van Schellinkhout. De kar is dan ook uitgegroeid tot een begrip waar recreanten, kitesurfers en wandelaars over de vloer kwamen. "Ik ben hier opgegroeid en heb niet alleen mijn eigen kind hier zien opgroeien, maar ook die van de bezoekers", lacht Dirk. Dirk kan ermee leven dat ze na veertig jaar hebben besloten om te gaan stoppen met de horecakar. Astrid weet héél zeker dat ze het werk en de mensen gaat missen. "Ik ben een workaholic, dus ik hoop dat ik het een beetje los kan laten en anders vind ik wel weer ander werk of hobby."

De gele kar van Astrid en Dirk is niet te missen - Tom de Vos / NH Nieuws

Verkocht Het stel uit Hoorn kampte al langer met het idee om de gele kar te verkopen, maar hakte onlangs dan toch definitief de knoop door. Of de nieuwe eigenaren de gele kar op het strand laten staan, weten Dirk en Astrid nog niet. "We geven het stokje door en hebben het volste vertrouwen erin dat ze er iets moois van gaan maken." Volgende zomer is het stel van plan om met de camper te reizen naar Noorwegen, het geboorteland van Astrid. "Tijdens de zomer zijn we nog nooit daar geweest omdat we altijd met de kar hier stonden", legt Dirk uit. "Het wordt dus weleens tijd om die kant op te gaan."