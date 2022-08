Paar uur na zwemwedstrijd, ligt IJmuidenaar Klaas met herseninfarct in ziekenhuis

Voor Klaas van Beek uit IJmuiden is het allemaal nog niet te bevatten. Zaterdag deed hij mee aan zwemwedstrijd de Scheldebeker in Zeeland. Hij won de wedstrijd over ongeveer zes kilometer in open water, maar een paar uur daarna kreeg hij op weg naar huis een herseninfarct. In plaats van op een feestje thuis in IJmuiden belandde hij in het ziekenhuis waar hij nu aan het herstellen is.

Klaas kon zijn auto nog zelf tot stilstand brengen in de berm en hier kwam hij erachter dat hij niet meer kon bewegen. Iemand die toevallig achter hem reed was zelf dokter en heeft een ambulance gebeld.

Klaas was nog maar net weg van de wedstrijd toen het misging bij de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel. "Bij het betalen raakte ik de controle kwijt over mijn linkerzijde, maar ben gewoon doorgereden en ik ben even later uit de bocht gevlogen", vertelt hij in het Omroep Zeeland-programma

"Ik doe niet aan alcohol, drugs en dat soort shit en dan is het heel vreemd als je lichaam je in de steek laat"

Tijdens een controle in het dichtstbijzijnde ziekenhuis bleek dat Klaas geopereerd moest worden, waarna hij naar het Erasmus MC in Rotterdam is gebracht. Hij ligt hier nog steeds, maar het gaat inmiddels al een stuk beter. "Zondag had ik nog moeite met dingen vastpakken met mijn linkerhand, maar inmiddels gaat dat wel weer beter."

Teleurstelling

De sportman is op dit moment vooral teleurgesteld in zijn lichaam. "Ik doe niet aan alcohol, drugs en dat soort shit en dan is het heel vreemd als je lichaam je in de steek laat", vertelt hij vanuit zijn ziekenhuisbed aan de Zeeuwse omroep. "Dat is een teleurstelling en daar word je verdrietig van. Maar gelukkig kan ik weer gewoon praten en lopen. Wat doe je eraan?"