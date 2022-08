Blog: IJmonder Klaas met herseninfarct in ziekenhuis na zwemwedstrijd • Drukte op A22 vanwege wegwerkzaamheden

Burgemeester Dales legt in de uitzending van gisteravond uit hoe hij kijkt naar de asielopvang in Nederland. "Het beleid in Nederland met betrekking op vluchtelingen is echt een zigzagbeleid geweest. Dat had gewoon een stabiele lijn moeten zijn, dat is niet gebeurd. Ik denk dat we met z'n allen hebben zitten slapen en dat het toen wel handig uitkwam in het kader van bezuinigingen. Ik vind het interessanter om vooruit te kijken naar een stip op de horizon: waar willen we naartoe?"