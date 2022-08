Introductiedagen voor nieuwe studenten van start: "Beetje feesten, beetje drinken"

"Ik heb er zó veel zin in. Het is best spannend. Je hebt zes jaar op de middelbare school gezeten met allemaal mensen die je kent, en nu ineens ontmoet je zo veel nieuwe mensen", laat een van de kersverse studenten weten. Ook een ander heeft er zin in: "Beetje feesten, beetje drinken, beetje gezellig."

Een groot deel van de nieuwe studenten gaat ook daadwerkelijk in de stad wonen, of wil dat in ieder geval. Maar toch is dat voor sommigen nog niet mogelijk, het is geen geheim dat het niet makkelijk is om een kamer te vinden in de stad. "Het liefst zou ik op kamers willen, alleen dan moeten de prijzen echt omlaag", vertelt een student. Zijn nieuwe studiegenoot voegt toe: "Of we gaan bij Amalia wonen, zit je ook nog lekker luxe aan de gracht."

Dakloze internationals

Voor internationale studenten ligt het weer anders. De ASVA Studentenvakbond waarschuwde de internationale studenten eerder dit jaar nog om enkel naar Amsterdam te komen wanneer ze al een kamer hebben. Een studente uit India is dat gelukt: "Ik ben blij dat ik via de VU een kamer heb kunnen regelen, ik heb wel heel lang van tevoren al actie moeten ondernemen om dit te laten lukken."

Tekst gaat door onder de foto.