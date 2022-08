Coldplay geeft derde concert in Johan Cruijff Arena vanwege grote belangstelling

Reden voor het extra concert is de grote belangstelling voor tickets. Al sinds maart reist de band de hele wereld over met hun Music Of The Spheres World Tour. De verkoop van de tickets voor de drie shows begint morgen om 10.00 uur.

Klanten van Vodafone en Ziggo konden gisteren al priority tickets kopen, maar daar was zo veel animo voor dat de app van Ziggo er enige tijd uit lag. Veel mensen die wilden inloggen konden de app niet in. Ziggo laat op Twitter weten dat dergelijke priority tickets er niet komen voor de derde show.