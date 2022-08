Kraakgolf in Amstelveense wijk Elsrijk: in twee weken tien BMW's 'compleet gestript'

BMW-eigenaren in de Amstelveense wijk Elsrijk krijgen van de politie het advies hun dure bolides goed in de gaten te houden. In totaal zijn er in de afgelopen twee weken tien BMW's 'volledig gestript', meldt de politie. De dieven hebben het hebben voorzien op de dashboards met daarin vaak dure apparatuur als een navigatiesysteem en een airbag.

De meeste inbraken vinden ‘s nachts plaats, soms meerdere kraken per nacht, schrijft de politie op Facebook. Dankzij eerdere onderzoeken weet de politie dat dit soort diefstallen vaak in opdracht worden uitgevoerd.

De politie Amstelveen roept BMW-eigenaren op om de komende tijd extra waakzaam te zijn. Ze doen er in ieder geval verstandig aan hun auto te parkeren op een plek waar hij vanuit huis goed zichtbaar is. Ook is het verstandig om je alarm in te schakelen, zeker als je geen zin hebt om de hele nacht op te blijven om over je auto te waken.

Gedupeerde BMW-eigenaren krijgen het advies aangifte te doen: "Alleen door het ontvangen en registreren van de aangiftes hebben wij goed zicht op deze problematiek", aldus de politie Amstelveen. In de hoop krakers op heterdaad te betrappen, zal de politie de komende tijd vaker surveilleren, niet alleen in Elsrijk, maar ook in het naastgelegen Patrimonium.

Ronde door wijk

Het is te hopen dat de gedupeerde BMW-eigenaren goed verzekerd zijn, want een nieuw dashboard kan zo maar 20.000 euro kosten. AAN! en NH Nieuws hebben bij meerdere adressen in de hierboven genoemde straten aangebeld, maar geen gedupeerden gevonden.

Ook opvallend weinig buren blijken op de hoogte van de autokraak in hun straat, zoals in de Charlotte Montpensierlaan en Bors van Waverenstraat. In de Jan van Goyenstraat zijn bewoners wél goed op de hoogte, omdat het nieuws daar is verspreid in de buurtapp. Een bewoner liet NH Nieuws weten dat niet alleen BMW's het moeten ontgelden, maar dat er onlangs ook een Volvo is opengebroken en het dashboard is meegenomen.