Oppositie vraag zich af of nieuwe coalitie in Beverwijk wel stabiel genoeg is

De nieuwe coalitie van de gemeente Beverwijk heeft zich dinsdagavond gepresenteerd. Dat gebeurde op een lome avond in Wijk aan Zee, onderdeel van Beverwijk, tegen de achtergrond van een ondergaande zon. Er hing daardoor een ontspannen vakantiesfeer en dat mocht ook wel een keer na weken waarin het flink heeft geknetterd.

Begin juli viel de coalitie van Samen Lokaal, D66, PvdA en CDA over de 'Grijze Wolven-kwestie', precies drie weken na de installatie. Nu is er een nieuwe coalitie. 'Oude wijn in nieuwe zakken', noemt de oppositie het. De kritiek spitst zich toe op het wankele vertrouwen waarop ook deze nieuwe coalitie is gebouwd.

foto: Leo Tilmans

Begin juni spatte de coalitie uiteen als gevolg van wat 'de Grijze Wolven-affaire' is gaan heten. Het Noordhollands Dagblad meldde dat er foto's waren opgedoken waarop te zien was dat beoogd wethouder Halil Koçak de wolvengroet uitbeeldt op een bijeenkomst van de Grijze Wolven, een rechts-extremistische beweging. Het bureau Necker en Van Naem onderzocht de betrokkenheid van de kandidaat-wethouder en/of zijn nabije netwerk bij de Grijze Wolven. De conclusie was dat hij geen wethouder kon worden, maar wel mocht aanblijven als raadslid. Voor Inge Rood en Ruth Huis in 't Veld van dezelfde partij was de affaire rond Koçak reden zich af te splitsen. Rood en Huis in 't Veld gingen verder met een nieuwe partij, Ons Beverwijk. De coalitie verloor daardoor zijn meerderheid en struikelde.

Quote "Deze stad wordt al sinds maart niet meer bestuurd, dat kan echt niet" Kelly Uiterwijk (Vrij! Beverwijk)

Niet alleen de wetenschap dat ze mogelijk 'een Grijze Wolf' in hun midden hadden, maar ook de wijze waarop partijleider Ali Bal met de affaire is omgegaan, is enkele weken later geen reden meer voor de twee vrouwen af te zien van samenwerking. Met hun nieuwe partij Ons Beverwijk vormen ze de nieuwe coalitie met Samen Beverwijk, D66, PvdA en CDA. Oppositiepartijen Vrij! Beverwijk en VVD vragen zich af hoe het vertrouwen opeens hersteld kan zijn. Kelly Uiterwijk (Vrij! Beverwijk): "Rood en Huis in 't Veld zijn niet voor niets opgestapt. Ze hebben geroepen dat het vertrouwen weg was. Hoe kan dat een paar weken later opeens terug zijn? We hebben daar nog geen enkele inhoudelijke aanwijzing voor gehoord. Deze stad wordt al sinds de gemeenteraadsverkiezingen niet meer bestuurd. Dat kan echt niet." Serge Ferraro (VVD) is al net zo verbaasd. Hij vindt dat het de hoogste tijd is dat de coalitie zich met de inhoud gaat bemoeien. "Het moet afgelopen met de affaires en het praten over poppetjes en wolven. Het moet gaan om Beverwijk en de mensen." Tekst gaat door onder de video

Nieuwe coalitie - NH Nieuws

De Grijzen Wolven-kwestie (en de gevolgen daarvan) is niet de enige affaire waarop de oppositie zijn wantrouwen in de nieuwe coalitie baseert. Bij Samen Lokaal heeft raadslid Mendes Stengs een hoogoplopend conflict met Cor Bart. Stengs verwijt Bart dat hij meerdere belangen heeft. Bart is penningmeester en voorzitter. In het Noordhollands Dagblad opperde Stengs de suggestie van 'malversaties' door Bart. Die heeft de beschuldiging aanvankelijk hoog opgenomen. De dreiging met juridische stappen tegen Stengs heeft hij echter 'in de ijskast gezet.' Bart wilde niet dat het moddergevecht de vorming van een nieuwe coalitie in de weg stond.