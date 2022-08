Egmonder (20) opgepakt na mishandeling hotelgast: "Was net Mallorca"

Een Zweedse gast van een hotel in Egmond aan Zee is vannacht, vermoedelijk door meerdere mensen, mishandeld. Één inwoner (20) van het dorp is tot nu toe opgepakt. Voor omwonenden van het hotel was het ook een roerige nacht door geluidsoverlast van de accountants die daar te gast zijn.

Hij is een gast van hotel Zuiderduin. Deze week logeren daar 1.200 Scandinavische medewerkers van het internationale accountancybedrijf EY en gisteravond hadden ze een feest. De nog jonge accountants verblijven er een voor een week voor een congres. 'Building a better working world' staat er op vlaggen voor de deur van het hotel.

Eerst even de mishandeling: een woordvoerder van de politie vertelt aan NH Nieuws dat zij rond 3.30 uur een melding kregen vanaf het Pompplein in Egmond aan Zee. Agenten treffen een gewonde man aan en het blijkt te gaan om een 24-jarige Zweed.

"Het was één hok met herrie. Eerdere dagen was er ook wel lawaai, maar vannacht was het ergst"

Tot in ieder geval een uur of 3.00 was er geluidsoverlast. "Mensen op de balkons die aan het drinken waren, op straat hard praten. Feestende jongelui. Het was één hok met herrie. Eerdere dagen was er ook wel lawaai, maar vannacht was het ergst. Het leek wel op Mallorca."

Ook anderen beklagen zich op Facebook over lawaai. "Het was net een discotheek." En een ander grapt: "Zon, Zuipen, Zuiderduin?" Het hotel heeft in de Facebook-groep van het dorp inmiddels excuses gemaakt en ook hebben meerdere buurtbewoners een gesprek gehad met de manager van Zuiderduin.

