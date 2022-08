Economie in de stad op niveau van voor corona: tien procent groei in tweede kwartaal

De economie in de stad is in het tweede kwartaal van 2022 met tien procent gegroeid vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De economie in Amsterdam daarmee ongeveer op het niveau van voor corona. Op zich goed nieuws, zegt het CBS, maar het betekent alleen niet dat consumenten ook meer kunnen kopen.

Volgens het CBS heeft de groei vooral te maken met het herstel van de horeca en de reisbemiddeling. Amsterdam heeft daarmee van alle regio's in Nederland de op één na sterkste groei dit kwartaal. Alleen Haarlemmermeer kent een hogere stijging: 21 procent. Dat komt door het toegenomen vliegverkeer op Schiphol.

Zowel de horeca in Amsterdam als het vliegverkeer op Schiphol stond in het tweede kwartaal van 2021 nog een jaar genoeg stil. Omdat dat dit jaar allesbehalve het geval is, is er in beide regio's dus sprake van sterke groei.

Herstel

Groei was er in het tweede kwartaal van 2021 ook al, maar dat was toen nog lang niet genoeg om terug op het niveau van dezelfde periode in 2019 te komen. Door de groei van het afgelopen jaar ligt de economie nu ongeveer gelijk met het niveau van voor corona.

"En groeiende economie betekent dat onze lonen stijgen", legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. uit. "Maar we hebben ook te maken met inflatie. De prijzen stijgen nu zo hard, dat de lonen daar niet tegenop kunnen." Vorige week liet het Centraal Planbureau nog weten dat de koopkracht dit jaar naar verwachting met 6,8 procent daalt.