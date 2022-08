Festival OPEN035 moet Hilversum weer 'cultureel toegankelijk' maken: "We zijn alive en kicking"

Hilversum is weer een festival rijker. Op zaterdag 27 augustus start OPEN035, met als doel: kunst en cultuur nog breder uit te dragen, om zo te laten zien dat de sector in Hilversum na twee zware coronajaren weer op volle toeren kan draaien.

Hilversumse kunst- en cultuurorganisaties willen, zeker na de coronacrisis en lockdowns, de mediastad cultureel nieuw leven inblazen. "We willen de bewoners laten zien dat we, na twee coronajaren, nog steeds alive en kicking zijn", zegt Herman Dummer, coördinator van het ééndaagse festival.

"Ook willen veel nauwer met de wijken samenwerken tijdens dit festival. Dat het niet beperkt blijft tot alleen het centrum", voegt hij toe. Daarom zijn er naast wijksafari's ook meerdere evenementen in verschillende wijken gepland, zoals de zogenoemde Seinconcerten bij de kerk Morgenster.

Maar als er een ding is wat Dummer zou moeten aanraden is het: Het Raadhuis in Vuur en Vlam. 's Avonds wordt namelijk op het Raadhuis het verhaal van Dudok op zijn eigen meesterwerk afgebeeld met zogenoemde video mapping.

Hilversumse sterren op het doek

Een van de andere evenementen die zaterdag gepland staat, is een verhilversumende versie van het tv-programma Sterren op het Doek. Om 11:00 uur zal burgemeester Gerhard van den Top door drie kunstenaars geportreteerd worden in het atelier van ART Hilversum in de Kerkstraat. Om 14:00 uur is het de beurt aan fotograaf William Rutten. Tijdens de sessies kan het publiek vragen stellen.

"We zochten naar mensen die toonaangevend zijn of een bekend gezicht zijn waarvan het ook leuk is om meer van ze te weten. De burgemeester is natuurlijk vrij nieuw, dus dat leent zich voor vragen", vertelt Ineke van de Rotte van ART Hilversum. "William Rutten hangt met Icons in Museum Hilversum en is hangt daar zelf ook dagelijks rond. En daarbij is het leuk om iemand te portretteren die vaker zelf mensen op de foto zet."

Twee weken later, op 10 september zullen burgemeester Van den Top en William Rutten terugkomen om hun keuze te maken. Eentje mag mee naar huis en de andere werken gaan naar een goed doel.

Retro

Voor de personen die de jaren '70 missen is er op de Kerkstraat vanaf 12:00 een rollerdisco. En dat is niet het enige retro-event. Zo kan er op diezelfde locatie ook geluisterd worden naar radio uit die tijd. Beeld & Geluid heeft een studio uit die tijd neergezet en verschillende dj's komen hun plaatjes draaien.