Het dubbelleven van Jurre: DJ van wereldklasse en voetballer in vijfde klasse

Op de ene dag reis je de wereld over als helft van het bekende DJ-duo Firebeatz en op de andere dag speel je in de vijfde klasse voor de kleine Loosdrechtse voetbalclub O.S.O. Zo ziet het leven eruit van de 35-jarige Jurre van Doeselaar.

Hij is nog maar net terug van een tour door Azië en Australië en staat alweer op het veld voor de training van het eerste van O.S.O. De Loosdrechtse voetbalclub is een van de kleinsten van de regio. Het verschil tussen het draaien van stampende EDM (Electronic Dance Music) voor duizenden mensen over de hele wereld en spelen als middenvelder in de vijfde klasse kan dus bijna niet groter. Maar dat contrast is voor Jurre juist iets moois.

De dag na de training vliegt hij weer door voor een reeks optredens in de Verenigde Staten. Door zijn drukke tourschema lukt het dan ook niet altijd om alle wedstrijd en trainingen mee te pikken. Maar als het lukt wil hij er hoe dan ook bij zijn. "Het is een moment om mijn lekker mijn kop leeg te maken. Daar krijg je ook creativiteit van."

Coronacrisis

Maar dat schema zag er door de coronacrisis, niet zo lang geleden, behoorlijk anders uit. Touren ging niet meer, maar in andere opzichten was het ook een 'blessing in disguise' voor Jurre.

Zo kon hij meer tijd in de studio en op het voetbalveld doorbrengen. "Ik kon veel meer muziek maken en experimenteren, maar ook meer meetrainen. Ik ben nu klaar voor het nieuwe seizoen met ons nieuwe team." Maar het belangrijkste: hij kon opeens veel meer tijd doorbrengen met zijn pasgeboren dochtertje Maxie.

De tours die er nu aankomen zijn ook een mooi moment voor Firebeatz om nieuwe muziek te testen. "We kunnen tijdens de nieuwe shows kijken wat wel en niet werkt", legt hij uit. "Je moet relevant blijven en op je eigen manier aanpassen. Er is een hele nieuwe generatie, dus het is heel spannend in dat opzicht."

Vanouds

En nu ook het nieuwe seizoen voor de deur staat en er weer getourd kan worden is het schema als vanouds. Maar als je aan Jurre vraagt wat meer ontlading geeft: een goede drop voor een paar duizend man of de wedstrijd beslissen in blessuretijd, is de keuze snel gemaakt. "Het is heel anders, maar dan ga ik toch voor de drop. Het is zo'n mooi gevoel als zoveel man allemaal in extase zijn is een onbeschrijfelijk gevoel."