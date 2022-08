Dienstregeling openbaar vervoer regio Amsterdam blijft vrijwel op peil

In tegenstelling tot de NS lukt het de Vervoerregio Amsterdam om een 'drastische afschaling' van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam te voorkomen. Dat blijkt uit een brief waarin de plannen bekendgemaakt worden.

Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam deelt de concessies uit voor het openbaar vervoer in de regio Groot-Amsterdam, en omvat bijvoorbeeld ook de Connexxion-bussen in de Zaanstreek en Waterland, en in de regio Amstelland. Uit het document blijkt dat, hoewel de hoeveelheid gebruikers van het openbaar vervoer nog niet terug is op het niveau van voor de coronacrisis, alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat het openbaar vervoer afgeschaald moet worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een rijksregeling, en legt de Vervoerregio zelf geld toe. Amstelland kampt met personeelstekort In de regio Amstelland-Meerlanden, ten zuiden van de hoofdstad, heeft inmiddels zo'n 80 procent van de reizigers zijn weg terug naar het openbaar vervoer gevonden. Dit is ook de regio waar de Vervoerregio nu al problemen ziet: Connexxion geeft aan problemen te hebben met het werven van personeel. In deze regio start Connexxion dus ook met een lager aanbod dan gewenst. Concreet betekent het dat er wellicht minder bussen zullen rijden, al is de dienstregeling nog niet bekend.

NS moet schrappen Dat het de Vervoerregio nog lukt om het niveau van het openbaar vervoer op peil te houden staat in contrast met de NS, dat gisteren bekend maakte flink te moeten snijden in de dienstregeling.

De Vervoerregio geeft wel aan dat Connexxion actief gaat werven, en hopelijk zo snel mogelijk terug op het normale niveau kan komen. Zaanstreek-Waterland In de Zaanstreek en regio Waterland hebben meer mensen hun weg terug naar het openbaar vervoer gevonden. Daardoor hebben deze regio's geen rijkssteun nodig en verwachten de aanbieders van het openbaar vervoer geen problemen. Het GVB, de aanbieder van openbaar vervoer in Amsterdam, kampt met lichte problemen. De kosten voor het vervoerbedrijf kwamen voor de coronacrisis vooral uit opbrengsten van reizigers, en die zijn in de afgelopen twee jaar drastisch gedaald. Het GVB kan dankzij een regeling van het rijk tot in ieder geval het eerste deel van 2023 op het huidige niveau blijven. Wel moet het GVB een meerjarenplan maken om aan te tonen hoe ze de zaken financieel op orde krijgen. Stijgende energiekosten Vooral in Amsterdam speelt ook nog eens mee dat de energieprijzen stijgen, en metro's en trams daardoor duurder worden. De Vervoerregio grijpt hier vooralsnog niet in, maar houdt de situatie in de gaten. Wel wordt in de brief aan de Regioraad specifiek benoemd dat het openbaar vervoer in de regio zwaar te lijden heeft onder de krappe arbeidsmarkt. "Vervoerders hebben moeite om de roosters rond te krijgen. Om te zorgen dat het OV voorspelbaar blijft, kan er alsnog voor worden gekozen om met een iets lagere dienstregeling te rijden. Hoewel we dat liever anders zien, draagt het wel bij aan de betrouwbaarheid van het systeem, omdat uitval zo veel mogelijk wordt voorkomen."