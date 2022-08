Schiphol wéér aanjager economie, merkt ook taxichauffeur Patrick: "Gaat als een raket"

Opnieuw is de gemeente Haarlemmermeer dé grote aanjager van de Nederlandse economie. Toen Nederland aan het begin van de coronacrisis op slot ging en Schiphol bijna uitgestorven was, kelderde de economie in Haarlemmermeer als nooit tevoren, maar inmiddels noteert de gemeente alweer een paar jaar op rij de grootste groei van het land.

Taxibedrijf Marcus profiteert van aantrekkende economie door Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet & Taxi Marcus

De economie van Haarlemmermeer is in het tweede kwartaal van dit jaar met 21 procent gegroeid. Dat is meer dan twee keer zo hard als de Noord-Hollandse economie als geheel (10 procent). Amsterdam De enige Noord-Hollandse CBS-regio die net als Haarlemmermeer dubbele cijfers noteert, is Amsterdam. Toch kan de hoofdstad met 10 procent groei bij lange na niet tippen aan de 21 procent groei in Haarlemmermeer, waar niet alleen Schiphol zelf, maar ook aan de luchthaven gelieerde bedrijven en toeleveranciers verantwoordelijk voor zijn. Op basis van de CBS-cijfers kan ook worden geconcludeerd dat Schiphol óók landelijk de grootste economische gangmaker is. Uitzondering is Zeeuws-Vlaanderen, waar de economie net als in Amsterdam met 10 procent is gegroeid. In de rest van de regio's stokte de groei onder de 10 procent. Tekst gaat door onder het kaartje.

Economische groei per regio tweede kwartaal 2022 t.o.v. tweede kwartaal 2021 - CBS

Dat de economie op en rond Schiphol flink is aangetrokken merkt ook Patrick van der Kort van het luxe taxibedrijf Marcus uit Badhoevedorp. Er worden zoveel ritten aangevraagd dat Taxi Marcus geregeld 'nee' moet verkopen.

Quote "Het gaat als een raket" Patrick van der Kort, Taxi Marcus uit Badhoevedorp

"De aanvragen gaan als een raket. Het zakelijke verkeer is aantrokken en er komen weer veel buitenlandse klanten naar Nederland", vertelt Van Der Kort aan NH Nieuws. Dat Taxi Marcus vaak ritverzoeken moet afwijzen, komt door het personeelstekort waar ook Patrick mee te kampen heeft. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dook NH Nieuws in het wankele evenwicht tussen leefbaarheid en economische groei in gebieden rond Schiphol. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger zei destijds dat ook een kleiner Schiphol (max. 400.000 vluchten per jaar) een economische én een banenmotor kon zijn. Kleiner Schiphol Taxi-ondernemer Patrick vertelde toen dat hij niet op een kleiner Schiphol zit te wachten, omdat hij dan minder werk zou hebben. En omdat het aantal taxichauffeurs en taxi's met Schiphol is meegegroeid, zullen minder vliegbewegingen betekenen dat sommige chauffeurs over de kop gaan, vreesde hij. Het artikel gaat door onder video.

Wat betekent een kleiner Schiphol voor de zo economisch afhankelijke regio? - NH Nieuws

Van Der Kort verwacht op den duur wel weer genoeg personeel in dienst te hebben om alle aanvragen en ritten te kunnen verwerken. Zijn zorgen over een kleiner Schiphol zijn niet weg: in juni besloot het kabinet dat de luchthaven moet krimpen van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen per jaar. "Wat mij betreft, mag Schiphol juist verder groeien", zegt Patrick. "Het is een grote overstapluchthaven die belangrijk is voor de Nederlandse economie."