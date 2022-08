Zaanse huttendorpen mogelijk door de vele vrijwilligers: "We hebben onszelf overtroffen"

De huttenbouwdorpen in de Zaanstreek merken dit jaar niets van het grote tekort aan vrijwilligers. Kinderen bouwen de meest bijzondere creaties waar ze ook in blijven slapen, en dat is alleen maar mogelijk met heel veel vrijwilligers. Om die te bedanken krijgen ze allemaal een blijk van waardering van Zaanstad, een taart en een gedicht van de stadsdichter, want het wordt wel steeds moeilijker om aan vrijwilligers te komen.

"We hebben wel een aantal jaar gehad dat we maximaal aan de 30 tot 40 man kwamen, maar we hebben onszelf dit jaar overtroffen met 60 man", zegt vrijwilliger Daphne Buter uit Wormerveer. Volgens vrijwilligersorganisatie 'Zaankanters voor elkaar' is dat bijzonder. "Alle zes de organisaties waar we vandaag langsgaan hadden moeite met het vinden van vrijwilligers ", vertelt Giovanni Masetti.

Giovanni brengt alle organisaties in de Zaanstreek vandaag een taart om zijn waardering te tonen. Hij merkt wel dat het überhaupt steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. "Mensen worden steeds individualistischer."

Kriebelen

Toch lijkt dat voor de huttenbouwdorpen geen probleem, omdat jongeren die de hutten bouwen later vaak doorstromen in de organisatie. Vooral in Wormerveer puilen ze uit van de vrijwilligers. "Ik twijfelde eerst of ik het wel ging doen", zegt Isa Koomen. "Maar dan begint het weer te kriebelen en dan denk je, ik moet toch wel weer komen."