Eigenaar horror-Bumba terecht: "Die Bumba hoorde bij mijn alternatieve stijl"

De eigenaar van de verminkte Bumba, die eind juli werd gevonden voor een supermarkt in het centrum van Haarlem, is terecht. Het is Miles Garcia, die de Bumba zo had toegetakeld omdat het hoort bij de stijl van de 16-jarige scholier.

Miles Garcia - Miles Gracia

Miles omschrijft zichzelf als alternatief. "Sommigen schelden me uit voor emo en anderen vinden me meer punk, maar ik heb geen label. Ik kleed mezelf alternatief en droeg de tas als accessoire", zegt Miles aan de telefoon. Het is volgens de scholier zeker niet zo dat iedereen die zich alternatief kleed, een toegetakelde Bumba op zak heeft. Sterker, de kinderserie werd vroeger vaak bekeken in huize Garcia. "Maar ik zag een keer op TikTok iemand die een konijnenknuffel zo had gemaakt en toen dacht ik: nou dat wil ik eigenlijk ook wel doen", aldus Miles.

Quote "Mijn vader stuurde het artikel toe, ik lag plat en vond het hilarisch" Miles garcia

Omdat Miles de Bumba verloor, kwam de vrolijke, gehavende knuffelclown op straat terecht. "Ik had hem aan mijn broek gepind en toen is hij eraf gevallen. Ik had niet meer de moeite genomen om terug te fietsen om te gaan zoeken." Daardoor werd de vernielde Bumba de volgende ochtend gevonden en maakte NH Niews deze reportage: Tekst gaat door onder de video.

Horror Bumba - NH Nieuws

"Ik kreeg de volgende dag van mijn vader het artikel en de video toegestuurd", vervolgt Miles. "Toen ik dat zag lag ik plat, ik stuurde het naar iedereen door en vroeg me af: hoe zijn ze hier op gekomen? Ik vond het hilarisch." Tekst gaat door onder de foto.

Miles Garcia met knuffel Bumba - Miles Gracia