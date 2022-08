Pompstation Willemsweg gaat verder als onbemande locatie en sluit winkel

Wie onlangs geprobeerd heeft te tanken bij het pompstation aan de Willemsweg in Hoorn, weet dat het kleine tankstation wegens personeelstekorten al vaak 's middags gesloten was. Inmiddels heeft TotalEnergies laten weten dat het tankstation 'voor een korte periode gesloten zal zijn' en dat de locatie in de toekomst verder gaat als onbemand station.

De winkel van het tankstation op de Willemsweg in Hoorn gaat sluiten wegens personeelstekorten - Maurice Blaauw / NH Nieuws

Wanneer het pompstation weer in gebruik zal zijn, is nog niet duidelijk. Wél laat TotalEnergies weten, waar het station ondervalt, dat het kleine winkeltje niet meer open zal gaan - als het getransformeerd is tot een onbemande locatie. "We hebben geprobeerd te schuiven met roosters", vertelt een woordvoerder van TotalEnergies. "Maar het lukt helaas niet altijd om de gaten op te vullen." Eerder vertelde een vaste klant al dat het station nog maar door drie personeelsleden werd beheerd. De andere twee zouden op vakantie zijn, waardoor het station eerder alleen nog overdag open was. Doordat het pompstation nu compleet is gesloten, is het voor bezoekers niet meer mogelijk om op deze locatie te tanken of wat lekkers te halen in het naastgelegen winkeltje.

Maurice

Andere mogelijkheden Op andere plekken, zoals de Oostergouw, Kersenboogerd en Blokker, is het nog wel mogelijk om de auto vol te gooien. Wie graag een versnapering in de buurt wil kopen, kan uitwijken naar de Lidl aan het Clausplein.