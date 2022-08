Nu ook pinpas als OV-chipkaart in Haarlemse bussen: 'Lijkt me een goede toevoeging'

Nog niet iedereen is er aan gewend, maar het is nu mogelijk om in bijna alle Haarlemse bussen je pinpas te gebruiken als OV-chipkaart. Je hoeft dan niet meer het saldo van de kaart op te hogen of een los kaartje te kopen. En dat is best handig, helemaal als je geen chipkaart hebt.

Het gebruik van de pinpas als betaalmiddel in de bus blijkt verbazingwekkend simpel en werkt hetzelfde als een OV-chipkaart. "Je kan gewoon met je bankpas, creditkaart en zelfs een smartphone of -watch betalen in de bus. Als er maar een betaalpas aan is gekoppeld", zegt Bart van Leersum van Connexxion. Het nieuwe systeem is volgens Van Leersum vooral handig voor mensen die incidenteel reizen met de bus. Maar hoe zit dat met reizigers die al een OV-chipkaart hebben? "Ik blijf wel mijn OV-chipkaart gebruiken", zegt een moeder met twee kinderen. "Ik moet mijn reizen kunnen declareren op mijn werk en heb daar een van overzicht nodig."

Quote "Ik ben er zo gewend aan mijn OV-kaart dat ik er moeilijk afstand van kan doen" Huib, gebruikt wekelijks de bus

Ook Huib, die op de bus staat te wachten, houdt het bij zijn vertrouwde gele pasje. "Ik kan me nog wel herinneren dat de chipkaart werd geïntroduceerd, dat ging niet zonder slag of stoot. Maar inmiddels ben ik er zo aan gewend dat ik er moeilijk afstand van kan doen." Tekst gaat door onder de foto.

Bart van Leersum gebruikt zijn telefoon om in te checken - Michael van der Putten/NH Media