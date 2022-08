Zorgen om dode vissen door zuurstoftekort, maar Hoogheemraadschap nog niet in paniek

Door de droge zomer zitten karpers, snoekbaarzen en snoeken in de val. Door zuurstoftekort, kroos en de lage waterstand leggen vele vissen massaal het loodje. Toch valt de situatie in West-Friesland nog te overzien. Maar, zo zegt Marko Cortel van het waterschap: "Elke dode vis is er eentje te veel."

Een verdronken snoek in Andijk - Foto: H.S.V. De Dobber

Want ook het waterleven in West-Friesland bukt onder de hoge temperaturen. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) kwamen afgelopen maanden meerdere meldingen binnen over dode vissen. Zo dreven in Enkhuizen afgelopen week al heel wat 'verdronken' vissen op het water. Door de warmte ontstond er een zuurstoftekort. Meer dan 20 vissen legden het loodje. "Vooral grotere vissen, zoals snoeken, karpers en baarzen, zijn hier de dupe geweest", verklaart woordvoerder Marko Cortel van het waterschap. Toch heeft het waterschap weten te voorkomen dat het van kwaad tot erger werd. "Door een stuw open te zetten en vers water door te laten spoelen, hebben we erger weten te voorkomen." De dode vissen zijn inmiddels opgeruimd. Ook in natuurgebied Kolk van Dussen en Waarland zijn tientallen dode vissen aangetroffen. En vorige maand was het nog goed raak in Hem en Venhuizen. "Daar dreven ook tientallen dode vissen, voornamelijk karpers en snoeken", zegt Cortel. Maar hoe kan zoiets nou gebeuren? Zuurstoftekort is altijd de doodsoorzaak, duidt Cortel van het waterschap. "Dat komt door blauwalg, kroos, lage waterstand en warm water. We proberen daar waar mogelijk water te verversen, maar omdat er niet veel zoetwater voorhanden is, lukt dat niet altijd." Gesloten Hoewel de situatie bij veel visverenigingen (nog) meevalt, trekt H.S.V. De Dobber in Andijk inmiddels hard aan de bel. Bij de vereniging is de visput zelfs gesloten, omdat het waterpeil met 24 centimeter is gezakt. Hun visstand neemt met de dag af. Binnen drie weken hebben meer dan 100 karpers, snoekbaarzen en snoeken al het loodje gelegd. Voorzitter Damian Monsma ziet met lede ogen toe hoe de vissen naar lucht happen. Experts van CarpCare stelden onlangs nog een onderzoek in om de doodsoorzaak te achterhalen. "Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel vissen zijn gestikt", weet Monsma. "De visstand in onze vijver gaat hard achteruit." Het is dus alle hens aan dek, want de situatie verbetert niet. Monsma: "Ze zien er verzwakt uit en zwemmen vaker naar de oppervlakte. Wij staan vierkant voor het dierenwelzijn, dus we proberen met man en macht de vissen te redden." Tekst gaat door onder de foto's.

Dode vissen en waterpompen in Andijk Foto: H.S.V. De Dobber

Ook gaat er een parasiet rond in het water. Volgens Monsma is die makkelijk te behandelen, maar omdat er weinig tot geen zuurstof in het water zit, heeft medicatie geen zin. En dat doet pijn. "Je wilt ze graag helpen, maar het kan niet", verzucht Monsma. "Dat is moeilijk." Twee waterpompen moeten de zuurstof via duikers terugbrengen. Volgens Monsma een kostbare operatie, aangezien de vereniging al 10.000 euro heeft uitgegeven. "Een pomp laten draaien kost wekelijks zo’n 400 à 500 euro, dus dat hakt er wel in." Crowdfunding Om de kosten te dekken en de vereniging draaiende te kunnen houden, is Monsma een crowdfunding gestart. Hulp komt van alle kanten. "We voelen veel steun. Geweldig dat iedereen zo meeleeft." Inmiddels is er al 2.100 euro opgehaald. Toch is de situatie in West-Friesland nog te overzien. "Elke dode vis is er eentje te veel, natuurlijk. Maar als we alles bij elkaar optellen, gaat het naar omstandigheden nog best wel goed", ziet Cortel. Toch houdt het waterschap een oogje in het zeil, vooral als de droogte blijft aanhouden.