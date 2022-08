Ponykamp De Vleet in Andijk gaat toch door na diefstal: "Hartverwarmend"

Begin augustus treft Gert-Jan de Vries, eigenaar van manage De Vleet in Andijk, een opengebroken deur aan in de kantine. De ravage valt mee, maar toch hebben de dieven flink buitgemaakt. Ook het geld voor het jaarlijkse ponykamp is meegenomen. Om de kosten te dekken, begint De Vries een crowdfunding. "Het kamp gaat gewoon door. Geweldig dat iedereen zo meeleeft."

Het is vrijdagochtend 5 augustus. Na het voeren van de paarden loopt eigenaar Gert-Jan de Vries rustig over het terrein, totdat hij bij de kantine aankomt. De deur is opengebroken. "Toen ik die deur zag, wist ik al genoeg. Er is ingebroken."

De Vries loopt even naar binnen om een kijkje te nemen. Daar treft hij een opengebroken geldla en een gesloopt geldkistje aan. "Ze gingen doelgericht te werk. Ze waren echt op zoek naar cash geld", merkt De Vries, die samen met Anne-Marie Groenveld sinds 2018 de manage in Andijk beheerd. "Geen ravage, niks."

Schade: zo'n 7.000 euro. "Een harde klap. Dit is na het ongeluk van Anne-Marie, de gehele coronapandemie en de droes bij onze paarden de zoveelste tegenslag voor onze stal", verzucht De Vries. "Zo'n bedrag ligt er normaal nooit. Maar wie had dit nou kunnen voorzien, dat er wordt ingebroken op een manage?"

Hij was die nacht niet de enige op Het Grootslag, weet De Vries. "Ik heb begrepen dat er nog een stuk of zes bedrijven doelwit zijn geweest. Bij iedereen waren ze op zoek naar cash geld."

Bijna 3.500 euro opgehaald

Ook het geld voor het jaarlijkse ponykamp is gestolen. Een flinke domper, aangezien het kamp dit weekend al voor de deur staat. Voor kinderen die bij manage De Vleet rijlessen volgen, wordt er voor het einde van het seizoen een ponykamp georganiseerd.

Om die reden besluit De Vries een crowdfunding te houden. Daar wordt massaal op gereageerd. "Het kamp gaat gewoon door. Het beoogde bedrag hebben we binnen. Vrijdagmiddag staan er al 37 kinderen op de stoep. We zijn druk bezig geweest met schoonmaken en de weersvoorspellingen zien er goed uit. We hebben er zin in en de kinderen ook."

Want hulp komt van alle kanten. Zo schenkt bakkerij Botman voor dit weekend brood en neemt een supermarkt in West-Friesland een deel van de kosten voor hun rekening. "Boven verwachting", zegt De Vries. "Geweldig dat iedereen zo meeleeft. Ook in moeilijke tijden, zoals nu. Zelfs vrijwilligers hebben zich aangemeld om te komen helpen."