Amsterdams stel overlijdt kort na elkaar in Colombia

In de Colombiaanse stad Cartagena is een Amsterdams stel kort na elkaar overleden. Dat bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken na eerdere berichtgeving in Colombiaanse media.

Het gaat om een 31-jarige man en een 29-jarige vrouw. Volgens een woordvoerder van het ministerie wordt er door de plaatselijke autoriteiten voorlopig uitgegaan van voedselvergiftiging.

Buikpijn

Volgens Colombiaanse media vierde het stel vakantie in Cartagena. Nadat ze opeens hevige buikpijn hadden gekregen, werden ze overgebracht naar een kliniek in de buurt.

Volgens de directeur van die kliniek verkeerde het stel in shocktoestand en hadden ze beide last van hoge bloeddruk en spijsverteringsproblemen. De vrouw is diezelfde avond nog overleden en de man overleed een dag later.

Onderzoek

Op dit moment doen de Colombiaanse autoriteiten onderzoek naar de zaak. Nadat de lichamen worden vrijgegeven, worden ze naar Nederland overgebracht.