Monique werkt nu al aan kerst: "Mensen vragen: 'Wat doe je de rest van het jaar?'"

Al 12 jaar lang leeft kerstkindje Monique van der Kolk uit Venhuizen in kerstsferen. Met haar bedrijf Q2Be maakt ze kerstpakketten voor talloze bedrijven. "Mensen vragen vaak aan mij: wat doe je de rest van het jaar?", lacht Monique.

Met een geboortedag op 24 december lijkt Monique wel voorbestemd om iets met kerst te gaan doen. "Het is niet per se dat ik mega kerstfan ben, hoor. Soms rol je gewoon ergens in", vertelt Monique.

Een kijkje in de kerstpakketten showroom - NH Nieuws

Het is nu volop zomer en Monique zit met haar showroom op driehoog, compleet met kerstboom en versiering, kerstpakketten voor te bereiden. "Ja, ik proef nu natuurlijk ook al de kerstkransjes", zegt ze lachend. Hele jaar kerst In haar zomeroutfit heeft ze de kerstboom opgetuigd met de nieuwste items van dit jaar. "Het seizoen begint voor mij eigenlijk al in januari", legt Monique uit. Ze gaat dan op zoek naar nieuwe spullen om haar showroom te vullen. Daar is ze tot en met maart mee bezig. In april, mei en juni komen de samples voor in de showroom binnen.



Nadat ze in juli de showroom compleet heeft ingericht, begint ze haar klanten te benaderen. "In het begin waren bedrijven nog verbaasd als ik ze in de zomer al benaderde voor kerstpakketten", zegt Monique.

Monique van der Kolk in haar kerstshowroom - Maurice Blaauw / NH Nieuws

Dit geldt vooral voor haar West-Friese klanten, maar inmiddels zijn die er ook wel gewend aangeraakt. Volgens haar is het belangrijk om er vroeg bij te zijn, zodat er nog een ruime voorraad is. "De voorraad is niet onbeperkt. Er zijn elk jaar weer nieuwe kerstartikelen", aldus Monique. Trends Het valt haar de laatste jaren op dat er meer spellen in de pakketten zitten en het vooral ook om de gezelligheid in huis gaat. Ze vertelt ook dat ze verschillen ziet in de regio’s. Zo willen klanten in West-Friesland vooral kwaliteit en véél hebben en vinden ze het in de Randstad belangrijker dat ze de nieuwste trends hebben, zoals duurzaamheid. Volgens Monique hadden de kerstpakketten vroeger een slecht imago. "Dat kwam omdat ze te veel op delicatessen gingen zitten, zoals ganzenlever en wildpaté. Die bleven dan vooral in de kast staan", merkt Monique. Tegenwoordig is dat volgens haar niet meer zo en wordt er rekening mee gehouden dat alles in het kerstpakket ook gebruikt wordt.

Quote ''Met kerst ga ik het liefst languit op de bank in een joggingsbroek zitten" Monique van der Kolk

Gadgets Dit jaar is er in veel kerstpakketten ook een nieuwe gadget te vinden: er wordt kerstmuziek afgespeeld wanneer de doos wordt geopend. "Dat is toch leuk?! Je kerstpakket uitpakken met een kerstmuziekje", lacht Monique. Ze wijst vervolgens naar een kerstbal: "Deze kan ook muziek afspelen." Er begint een kerstmuziekje uit de bal te komen en Monique merkt gelijk op: "Naast dat de bal allemaal kerstnummers kent, kan je ‘m ook jouw eigen muziek laten afspelen via bluetooth." De laatste pakketten gaan nog op 24 december bij Monique de deur uit. "Daarna ben ik er ook wel even goed klaar mee. Ik ga met kerst het liefst languit op de bank liggen, met een bord stamppot op schoot en in een joggingsbroek met geitenwollen sokken."